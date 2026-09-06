Dostlarımız Öldüğünde Onları Nereye Gömeceğiz?

“Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer topluluk olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık; sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.”

En’âm Sûresi, 38. Ayet

Kur'an, on dört asır önce bugün hâlâ tam anlamıyla içselleştiremediğimiz bir gerçeği söylüyor: Hayvanlar bizim gibi birer “ümmet”dir, kendi başına bir varoluş değeri taşıyan topluluklar. İnsanın hizmetine sunulmuş nesneler değil.

Bu ayeti hatırlamak, bu yazının asıl sorusunu daha da keskinleştiriyor: Madem hayvanları kendi başına değeri olan canlı topluluklar olarak görüyoruz, öldüklerinde onlara neden uygun bir “son durak” sunamıyoruz?