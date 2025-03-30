Dönecek Yol Kalsın Diye Uğraşıyoruz

Kimi zaman üniversite amfisinde bilgisayardan gösterinizi izledik, kimi zaman sinema biletine harçlığımızı verdik. Sizin esprilerinizle ilk kez “mizahla düşünmek” ne demek, onu öğrendik. Sizinle güldük, düşündük, ferahladık. Çünkü siz bizim için sadece bir komedyen değil, topluma ayna tutan, zamanın ruhunu yakalayan bir ses oldunuz. Ama şimdi o ses bize değil, sanki bizden yukarıda bir yere konuşuyor. Mizahınız güldüren değil susturan bir tona dönüştüğünde, biz de gülmeyi bırakıyoruz.

Bu cümle sadece bir espri değil aynı zamanda zamanın ruhunu ıskalayan, geçmiş deneyimi kutsarken bugünkü mücadeleyi küçümseyen bir bakış açısının yansımasıydı. Bu söylem, bence, özellikle gençlerin karanlık karşısında cesurca durmaya çalıştığı bir dönemde, incitici ve dışlayıcı bir hal aldı. Bu cümle, her ne kadar 'biz de zamanında çok şey yaşadık' demeye çalışsa da aslında günümüz gençliğinin direnişini, endişesini, sorgusunu küçümseyen bir yerden konuşuyor. Oysa hiçbir kuşak, bir diğerinin acısını yarıştırmak ya da kıyaslamak zorunda değil. Gençlerin yaşadığı baskı, sansür ve korku ortamı gerçek ve yakıcı. Üstelik bu gençler, dijital çağda büyümüş olsalar da eleştiriye, özgür düşünceye, barışçıl eyleme yönelik baskının her türlüsünü iliklerine kadar yaşıyorlar.

Siz, yıllar boyunca mizah yoluyla toplumsal olaylara dokunabilen, bazen ince bazen sert ancak hep zekice cümlelerle gündemi yakalayabilen bir isimdiniz. Fakat bu son söylemi, gücün yanında hizalanan, yeni kuşaklara “siz bilmezsiniz” diyen, deneyimi kibirle karıştıran bir noktada duruyor. Oysa gerçek deneyim sahibi insanlar bilir ki, mücadele bir kuşaktan diğerine aktarılan bir zincirdir. Bu zincirin her halkası, bir öncekine saygı duyarak güçlenir. Gençler sadece kendi özgürlüklerini değil, aslında hepimizin geleceğini savunuyor. Gözaltına alınan, yargılanan ya da susturulmak istenen bu gençler, toplumun vicdanı. Bu vicdana 'biz o yolları çoktan yürüdük' demek, yalnızca yolları karartır. Çünkü mesele sadece o yoldan geçmek değil; o yolu aydınlatmak, sonrakilere el uzatmak, onları dinlemek ve yanlarında durabilmektir. Zaman değişiyor, yöntemler değişiyor, aktörler değişiyor ama adalet arayışı aynı kalıyor. Bu arayışı küçümseyen her cümle, sadece bugünün gençlerini değil; geçmişte mücadele edenleri de incitir.