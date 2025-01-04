Doğal Gazı Yakmayıp Komşudan Geçinenlere Kötü Haber! Komşunuz Gelen Faturanın Yarısını Sizden Alabilir
Doğal Gazı Yakmayıp Komşudan Geçinenlere Kötü Haber! Komşunuz Gelen Faturanın Yarısını Sizden Alabilir
Havalar giderek soğurken vatandaşın doğal gaz faturalarıyla imtihanı sürüyor. El, cep yakan faturaların azaltmanın yollarını arayan vatandaşlardan kimi de komşusuna güvenerek doğal gazını açmıyor. Ancak kendi evinde doğal gazını açmayıp komşusun açmasıyla ısınmaya çalışana kötü haber geldi.
Kendisinin açtığı doğal gazdan geçindiğini komşunuz fark ederse sizi dava edebilir ve gelen faturanın yarısını sizden talep edebilir.
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Doğal gaz kullanımı havaların soğumasıyla artarken fahiş faturalarla mücadele edilmeye çalışılıyor. Vatandaş doğal gaz faturasının az gelmesi için her yolu deniyor.
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Avukat Kenan Demirezen, kombisini açmayan kişinin komşuları tarafından mahkemeye verilebileceğini ifade etti.
“Fatura yükseliyorsa farkı talep edebilir.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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