onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Doğal Gazı Yakmayıp Komşudan Geçinenlere Kötü Haber! Komşunuz Gelen Faturanın Yarısını Sizden Alabilir

Doğal Gazı Yakmayıp Komşudan Geçinenlere Kötü Haber! Komşunuz Gelen Faturanın Yarısını Sizden Alabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.01.2025 - 15:11

Havalar giderek soğurken vatandaşın doğal gaz faturalarıyla imtihanı sürüyor. El, cep yakan faturaların azaltmanın yollarını arayan vatandaşlardan kimi de komşusuna güvenerek doğal gazını açmıyor. Ancak kendi evinde doğal gazını açmayıp komşusun açmasıyla ısınmaya çalışana kötü haber geldi. 

Kendisinin açtığı doğal gazdan geçindiğini komşunuz fark ederse sizi dava edebilir ve gelen faturanın yarısını sizden talep edebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğal gaz kullanımı havaların soğumasıyla artarken fahiş faturalarla mücadele edilmeye çalışılıyor. Vatandaş doğal gaz faturasının az gelmesi için her yolu deniyor.

Doğal gaz kullanımı havaların soğumasıyla artarken fahiş faturalarla mücadele edilmeye çalışılıyor. Vatandaş doğal gaz faturasının az gelmesi için her yolu deniyor.

Yüksek gelen faturalarla kimisinin mücadele yöntemi ise ‘komşu doğal gazı.’ Pek çok vatandaş kendi kombisini açmayarak komşusunun faturasının fazla gelmesine neden olabiliyor.

Avukat Kenan Demirezen, kombisini açmayan kişinin komşuları tarafından mahkemeye verilebileceğini ifade etti.

Avukat Kenan Demirezen, kombisini açmayan kişinin komşuları tarafından mahkemeye verilebileceğini ifade etti.

Avukat Demirezen, bir komşunun uğradığı zararı temin etmek için hukuk yoluna başvurabileceğini şu sözlerle ifade etti:

“Kişi; gerek doğal gaz yakmamakla, gerek başka şekilde zarar veya rahatsızlık vermek gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa, bu zararlarını temin etmek için hukuk yoluna başvurabilir.”

“Fatura yükseliyorsa farkı talep edebilir.”

“Fatura yükseliyorsa farkı talep edebilir.”

'Mesela kişi; normal ortalamada bin TL’lik, bin 500 TL’lik bir doğal gaz faturası ödüyorken, komşunun kombiyi çalıştırmaması sebebiyle bu rakam yükseliyorsa; 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira gibi bir doğal gaz faturası ödemek zorunda kalıyorsa, bu şekilde mahkemelere başvurarak bu farkı ondan talep edebilir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın