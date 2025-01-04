Doğal Gazı Yakmayıp Komşudan Geçinenlere Kötü Haber! Komşunuz Gelen Faturanın Yarısını Sizden Alabilir

'Mesela kişi; normal ortalamada bin TL’lik, bin 500 TL’lik bir doğal gaz faturası ödüyorken, komşunun kombiyi çalıştırmaması sebebiyle bu rakam yükseliyorsa; 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira gibi bir doğal gaz faturası ödemek zorunda kalıyorsa, bu şekilde mahkemelere başvurarak bu farkı ondan talep edebilir.”