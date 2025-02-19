Dizilerin Uzayan Süreleri Ekran Bağımlılığımızı Nasıl Etkiliyor?
Dizilerin Uzayan Süreleri Ekran Bağımlılığımızı Nasıl Etkiliyor?
Bundan yıllar yıllar önce dizilerin süreleri şu an olduğundan çok daha kısaydı. 30-50 dakika olan dizi süreleri 2010 yılında 90 dakikaya çıkarılınca 'yerli dizi yersiz uzun' eylemi yapılmıştı. Ancak şimdilerde bazen 150 dakikayı bulan diziler, izleyicinin ekran karşısında geçirdiği süreyi de artırıyor.
Gelin, uzayan dizi sürelerinin hayatımıza etkisini birlikte konuşalım!
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Türk dizileri sadece ülkemizde değil, dünya çapında bir başarıya sahip. Özellikle dram türündeki başarımızın dillere destan oluşunu herkes kabullenmiş durumda.
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Ancak dizilerimizle ilgili yıllar içinde değişen bir durum söz konusu. O da bir bölümün uzunluğu...
2000'li yılların başına kadar diziler 30-50 dakika aralığında sürerken 2010 yılında sürenin 90 dakikaya çıkarılması epey tepki çekmişti.
Kurtlar Vadisi'nin özeti 50 dakikaya çıkarıp bölüm uzunluğunu 90 dakikayla yapmasıyla başlayan bu furya, günümüzde 150 dakikaya uzanan sürelerin oluşmasına kadar uzandı.
Süreler uzamaya başladığında yapılan 'yerli dizi, yersiz uzun' eylemleri karşılık bulamadı ve günümüzde dijitalde yer almayan herhangi bir dizinin uzunluğu reklamlarla birlikte 3 saati bulmaya başladı.
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Peki bu durum hayatlarımıza nasıl etki etti? Öncelikle şunu belirtelim, günümüzde 'reklam krizi' sebebiyle pek çok dizi erteleniyor ya da iptal ediliyor biliyorsunuz ki.
Hatta bu sebeple geçtiğimiz yaz sadece tek bir yaz dizisi çekilebildi, o da Kanal D'de yayınlanan Yalan dizisiydi.
Reklam gelirlerinin düşmesi, oyuncu kaşelerinin artmasıyla birlikte diziler çekilemez oldu. Bahsi geçen gelirlerin düşmesindeki en büyük etkenlerden biri de dizi sürelerinin uzunluğu.
Peki biz izleyicilere nasıl yansıdı bu durum? Önceleri özeti izlemek istemediğimiz için prime time'ı bekliyor ve dizinin yeni bölümünü izliyorduk.
Şu an bir dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek için yaklaşık 3 saatimizi ekran başında geçiriyoruz.
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Dolayısıyla bir dizinin ekran süresinin bu denli uzun olması, izleyicinin de ekran bağımlılığını artırıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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