Dizilerde İşlenen Büyük İkilemde Bırakan Bu Sorulara Ne Yanıt Vereceksin?
Dizilerde İşlenen Büyük İkilemde Bırakan Bu Sorulara Ne Yanıt Vereceksin?
Hayatın içinden cevap vermesi en zor soruları derledik! Bakalım, ne yanıt vereceksin?
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1. Eşin ölüm kalım savaşı veriyor. Senin karaciğerine ihtiyacı var. Hiç düşünmeden ona ciğerini verir miydin?
2. Eşini seviyorsun ancak ailesiyle kalmak istemiyorsun. Eşin ayrı eve çıkmayı kabul etmiyor. Yine de boşanır mıydın?
3. Estetik yaptırarak aileni ve tüm akrabalarını silip zengin biriyle evlenir miydin?
4. 40 yıllık eşin genç bir kadına aşık olduğunu söylese boşanır mıydın?
5. Yeğenin bir gün kimsenin bilmediği eski sevgilinle evleneceğini söylese engeller miydin?
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6. Çok zengin bir ailesiniz. Hizmetçinizin aslında kuzenin olduğunu öğrendin. Bu bilgiyi herkesten saklar mıydın?
7. Evlilik yolunda olduğun kadını ailesinin yanında tesettürlü gördün. Sonra sana aslında açık olduğunu söyledi. Ayrılır mıydın?
8. Yeğeninin kayınpederine aşık oldun. Seni gerçekten sevdiğine inanıyorsun. Ailen pahasına onunla olur muydun?
9. Yanlarında büyüdüğün ve sana iş veren ailenin torunlarının eşine aşıksın. O da sana boş değil. İlişki yaşar mıydın?
10. Sırf yalıda yaşamak için kardeşine büyük yanlış yapan zengin bir ailenin torunuyla evlenir miydin?
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