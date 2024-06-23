Diyarbakır ve Mardin'de 15 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangının Çıkış Nedeni Elektrik Direği Çıktı
Diyarbakır ve Mardin'de 15 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangının Çıkış Nedeni Elektrik Direği Çıktı
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangının nedeninin 'Elektrik direği' olduğu belirlendi. Elektrik Mühendisleri Odası, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından hazırladığı raporda 10 maddelik tespitlere yer verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında toplam 15 kişi hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 78 kişinin de yangından etkilendiğini duyurdu.
Hastanede tedavisi süren 3 kişiden Zekiye Erdenli ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elektrik Mühendisleri Odası'nın yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından hazırladığı rapordaki tespitler oldukça dikkat çekiciydi:
-Yangının çıktığı yerin ekili olduğu anızın olmadığı görülmüştür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
- İletim hatlarında birçok noktada eklerin ve liflenmelerin olduğu tespit edilmiştir.
- Direkteki OG sigortalarının yerinde olmadığı, bunun yerine iletkenlerle bypass edildiği ve bu bağlantıların gevşeklikten dolayı arka sebebiyet verebileceği tespiti yapılmıştır.
- Birçok direkte kırık izolatörlerin olduğu bu durumun atlamalara sebebiyet verebileceği teknik açıdan bir veridir.
- OG hatlarda ekili tarım alanlarında ağaç direkleri mevcudiyeti görüldü. Bu ağaç direklerin kullanılması uygun görülmemektedir.
- Hatların geçtiği güzergahlarda direklerin etrafında yangına karşı bir önlem alınmadığı gözlemlenmiştir. (Direk diplerindeki otların mevcudiyeti vs.)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
- Direk diplerinde süs betonu olmadığı, otların direk dibinde biçilmediği tespiti yapılmıştır. OG (orta gerilim) hatlarının dibindeki ağaçların atlamaya sebebiyet verebileceği gözlemlenmiştir.
- İzolatörlerdeki gevşek ve sıkı bağların tekniğine uygun yapılmadığı gözlemlenmiştir.
- Şebekelerin bakım onarımı yapılmadığı teknik işletme sorumluluğu hizmetlerden yararlanılmadığı gözlemlenmiştir.
- Parafudr olmayışı aşırı gerilimlerin oluşmasına dolayısıyla ark oluşumuna sebebiyet vermektedir. (Hat başlarında hat sonlarında ve Trafo girişlerinde mutlaka parafudr kullanılmalıdır."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın