Diyarbakır ve Mardin'de 15 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangının Çıkış Nedeni Elektrik Direği Çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangının nedeninin 'Elektrik direği' olduğu belirlendi. Elektrik Mühendisleri Odası, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından hazırladığı raporda 10 maddelik tespitlere yer verdi.