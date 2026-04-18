Diyarbakır'da Okul Bahçesine Yıldırım Düştü: Can Kayıpları Var

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Olgun köyü Çiçeközü mezrasında yaşandı. İlkokul bahçesindeki ağaca yıldırım düşmesi sonucu, o sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

Ağır yaralanan Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

M.Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım ile birlikte Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen M.Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
