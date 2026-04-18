Diyarbakır'da Okul Bahçesine Yıldırım Düştü: Can Kayıpları Var

Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Olgun köyü Çiçeközü mezrasında yaşandı. İlkokul bahçesindeki ağaca yıldırım düşmesi sonucu, o sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı.

Ağır yaralanan Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.