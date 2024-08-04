Diyarbakır'da İsrail Protestosu: Kahve Zinciri Şubesine Taşlı Saldırı Girişimi
Diyarbakır'da İsrail Protestosu: Kahve Zinciri Şubesine Taşlı Saldırı Girişimi
İran'da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Filistin'e destek için “3 Ağustos” çağrısı üzerine Diyarbakır'da yürüyüş gerçekleşti. Etkinlik sonrası bir grup, kahve zinciri şubesine taş ve cam şişelerle saldırdı.
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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Filistin'de yapılan soykırım için “3 Ağustos” çağrısı üzerine Diyarbakır'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları tarafından destek yürüyüşü gerçekleşti.
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Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde İsmail Haniye'nin fotoğrafı ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Ceylan Karavil Park AVM'nin önünde sonlanan yürüyüşte tekbirler getirilip slogan atıldı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da geldi. Açıklamanın ardından gruptan bazıları, bir kahve zinciri şubesine taşlarla saldırdı.
Polisin aldığı güvenlik önlemleri sayesinde iş yerinde hasar oluşmazken, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir Güvenlik Şube Müdürü, kalabalığa seslenerek, "Burada Müslüman’a yakışan, sağduyulu davranmaktır. Lütfen sağduyulu olun" dedi. Bunun üzerine kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.
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