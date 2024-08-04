Diyarbakır'da İsrail Protestosu: Kahve Zinciri Şubesine Taşlı Saldırı Girişimi

İran'da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Filistin'e destek için “3 Ağustos” çağrısı üzerine Diyarbakır'da yürüyüş gerçekleşti. Etkinlik sonrası bir grup, kahve zinciri şubesine taş ve cam şişelerle saldırdı.