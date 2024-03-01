Diyarbakır'da Adaylar Düğünde Karşılaştı, Ortalık Savaş Alanına Döndü!

Diyarbakır’da bir düğün salonunda karşılaşan akraba olan iki muhtar adayının yakınlarının tartışması kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı davetlilerin baygınlık geçirirken, kavga düğün salonu çalışanları ve polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.