Dil Bilgisine Güvenenlere: Dil Bilgisi Avcısı
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Türkçe Yazım Kurallarına Ne Kadar Hakimsin? ✍️📚
Türkçeyi doğru ve etkili kullanma konusunda kendine güveniyor musun? Günlük hayatta sıkça karıştırdığımız, yazımı çeldirici kelimelerle dolu heyecan verici bir imla maratonu seni bekliyor! Karşına çıkan sözcükleri dikkatle incele, bilgini test et.
Ekrana gelecek 30 kelimenin yazılışının 'Doğru' mu yoksa 'Yanlış' mı olduğunu bil. Bakalım Dil Bilgisi Ustası olabilecek misin?
Hazırsan ilk kelime geliyor! 🚀
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Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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