Dikey Süpürge Mi, Robot Süpürge Mi? Hangisi Sana Göre?

Bazı dikey süpürgeler yalnızca süpürmekle kalmaz, aynı zamanda silme özelliği de sunar! Örneğin Philips Aqua Plus 8000, Aqua Plus başlığı sayesinde tek seferde hem süpürüp hem de silebiliyor. Üstelik PrecisionPower Smart başlığı, zeminin türünü otomatik olarak algılayıp fırça dönüş hızını ve emiş gücünü ayarlıyor. 'Halıya mı geçtim? Tamam, emişi artırayım' diyerek kendi ayarını kendi yapıyor! Ayrıca 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunduğu için tek bir şarjla tüm evi süpürmek mümkün. Eğer hem güçlü hem de uzun süre dayanan bir süpürge arıyorsan, böyle bir model tam senlik olabilir! 💪