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Dikey Süpürge Mi, Robot Süpürge Mi? Hangisi Sana Göre?

etiket Dikey Süpürge Mi, Robot Süpürge Mi? Hangisi Sana Göre?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 12:16

Ev temizliği konusunda kararsız mısın? Dikey süpürge mi alsan, yoksa robot süpürge mi diye düşünüp duruyorsan, tam yerine geldin! İşte sana en uygun süpürgeyi seçmen için yardımcı olacak maddeler!

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1. Süpürgeyi çalıştırıp arkanı dönmek mi, yoksa işin başında durmak mı?

Eğer temizlik için vakit ayıramıyorsan ya da süpürgeyle uğraşmak istemiyorsan, robot süpürge tam sana göre! Çalıştırıyorsun, o evi baştan sona temizliyor ve sonra kendi kendine şarj istasyonuna dönüyor. Üstelik bazı modelleri haritalama yaparak hangi odaları temizleyeceğini bile öğreniyor. Ama bazen yolunu şaşırıp bir yere sıkışabilir, sonra gidip onu kurtarman gerekebilir.

2. Temizliği gözümle görmeden içim rahat etmez diyorsan…

Bazı insanlar için temizlik demek, bizzat süpürgenin başına geçip her köşeyi kendi gözleriyle görmek demek. Eğer 'Ben süpürmeden içim rahat etmez, her yeri elimle kontrol etmem lazım' diyorsan, süpürgenin başında olman gerekebilir. Özellikle koltuk araları, süpürgelik kenarları, perde üstleri gibi dar alanlara ulaşmak istiyorsan, esnek hareket kabiliyeti sunan bir model seni daha tatmin eder. Ama unutma, biraz efor harcaman gerekecek!

3. Evin eşya doluysa süpürgenin kafası karışabilir!

Robot süpürgeler açık alanları sever. Eğer evinde fazla eşya, sandalye, masa, sehpa varsa, robot süpürgen sürekli bir yerlere çarpıp yolunu şaşırabilir. Küçük alanlara girmekte zorlanır. Daha hareketli ve esnek bir süpürgeyle ise istediğin her noktaya ulaşabilirsin. Yani eşyaların fazla ve dar alanlar varsa, seçim yaparken bunu mutlaka göz önünde bulundurmalısın.

4. Tüy döken bir dostun varsa ona özel bir çözüm lazım!

Kedinin ya da köpeğinin tüyleri her yerde mi uçuşuyor? Robot süpürgeyi her gün çalıştırarak tüy birikmesini önleyebilirsin. Üstelik çoğu model, halıdaki ve parke zemindeki tüyleri algılayıp ona göre çekiş gücünü ayarlıyor. Ama robot süpürge tüyleri fırçalarına dolayabilir, arada bir temizlemek gerekebilir. Yine de tüyleri anında toplamak istiyorsan, düzenli temizlik sunan bir model büyük kolaylık sağlar.

5. Evde olmasan bile süpürgenin çalışmasını mı istiyorsun?

5. Evde olmasan bile süpürgenin çalışmasını mı istiyorsun?

Dışarıdayken bile evin temizlenmesini istiyorsan, akıllı bir robot süpürge tam senlik! Özellikle Robot Süpürge 2000 gibi modeller, HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrol imkanı sunuyor. İşteyken ya da dışarıdayken telefonundan süpürgeni çalıştırabilir, hangi odaları temizleyeceğini seçebilirsin. Üstelik ıslak-kuru temizlik yapabilmesi sayesinde hem süpürüp hem silebiliyor! Gelişmiş navigasyon ve hızlı haritalama teknolojisiyle odaları kısa sürede öğrenip en verimli temizlik rotasını oluşturuyor. En güzel tarafı mı? İstasyonu sayesinde 70 gün boyunca toz haznesini boşaltma derdin bile yok! Zahmetsiz temizlik isteyenler için harika bir seçenek. 🏡

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6. Merdivenli bir evin varsa robot süpürge yeterli olmayabilir.

Robot süpürgeler merdiven çıkamıyor, yani sadece tek bir katta çalışabiliyorlar. Eğer iki katlı bir evin varsa, robot süpürgeyi yukarı taşıyıp tekrar başlatman gerekir. Dikey süpürge ise böyle bir derdi olmayanlar için biçilmiş kaftan. İstediğin kata çıkıp süpürebilirsin.

7. Evde köşe bucak temizlik takıntın varsa dikkat!

Robot süpürgeler yuvarlak olduğu için köşeleri tam anlamıyla süpüremeyebilir. Ayrıca mobilya bacaklarının etrafında tam dönüş yapamayabilir. Eğer “Her noktaya ulaşmalıyım, hiçbir yerde toz kalmasın” diyorsan, süpürge seçiminde köşe bucak her yere erişebilen modelleri tercih etmelisin.

8. Temizlikte güç, hız ve uzun pil ömrü benim için önemli diyorsan…

8. Temizlikte güç, hız ve uzun pil ömrü benim için önemli diyorsan…

Bazı dikey süpürgeler yalnızca süpürmekle kalmaz, aynı zamanda silme özelliği de sunar! Örneğin Philips Aqua Plus 8000, Aqua Plus başlığı sayesinde tek seferde hem süpürüp hem de silebiliyor. Üstelik PrecisionPower Smart başlığı, zeminin türünü otomatik olarak algılayıp fırça dönüş hızını ve emiş gücünü ayarlıyor. 'Halıya mı geçtim? Tamam, emişi artırayım' diyerek kendi ayarını kendi yapıyor! Ayrıca 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunduğu için tek bir şarjla tüm evi süpürmek mümkün. Eğer hem güçlü hem de uzun süre dayanan bir süpürge arıyorsan, böyle bir model tam senlik olabilir! 💪

9. Bütçe dostu bir seçenek arıyorsan fiyatları iyi karşılaştır!

Robot süpürgeler harika ama bazıları gerçekten pahalı olabiliyor. Eğer bütçen kısıtlıysa ve uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsan, uzun ömürlü ve güçlü bir motoru olan dikey süpürgeler daha ekonomik bir tercih olabilir. Robot süpürgeler ise uzun vadede zaman kazandırsa da, iyi bir model almak için biraz daha fazla bütçe ayırman gerekebilir.

10. Teknolojiyi seviyorsan seçim yaparken akıllı özelliklere dikkat et!

10. Teknolojiyi seviyorsan seçim yaparken akıllı özelliklere dikkat et!

Eğer teknolojiyi seviyorsan, akıllı ev sistemlerine bayılıyorsan, robot süpürge tam senin tarzın olabilir. Uygulamadan kontrol edebilirsin, sesli asistanlarla yönetebilirsin ve bazı modeller evin haritasını çıkararak en iyi temizliği yapar. Teknolojiyle aranı iyi tutmak istiyorsan, akıllı süpürgeler sana daha çok hitap edebilir.

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sabrina
sabrina
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