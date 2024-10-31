Didem Soydan Rihanna ve Bebeklerine Fena Düştü: 31 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Didem Soydan Rihanna ve Bebeklerine Fena Düştü: 31 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Bengü'den boşanma açıklaması geldi.
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Didem Soydan, Rihanna'ya düştü.
Arzu Sabancı kitap imzalattı.
Sinem Kobal'dan mutlu aile pozu geldi.
Farah Zeynep Abdullah, yeni post paylaştı.
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Ezgi Mola'nın aküsü bitti.
Gamze Erçel, minik kızı Mavi'yi kulağını deldirmeye götürdü.
Hande Erçel yine gezmelerdeydi.
Yasemin Şefkatli oyuncak listesini paylaştı 😂
Nazlı Sabancı yine Arzu Alara'nın yüzünü gizledi.
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