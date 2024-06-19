Diamond Tema Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Okuduğum Sahih Hadisler Suçsa Diyanet'e de Dava Açın" Dedi
Diamond Tema Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Okuduğum Sahih Hadisler Suçsa Diyanet'e de Dava Açın" Dedi
Yer6 isimli kanalda sarf ettiği sözlerle tartışma yaratan ve ardından yakalama kararı çıkartılan Diamond Tema, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sosyal medya hesabından cevap verdi.
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Yer6' adlı sosyal medya kanalında katıldığı bir tartışma programında, Hz. Muhammed'in evlilikleri ile ilgili ifadeleri nedeniyle bir süredir tartışılan Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez."
Arnavutluk'a gittiği belirlenen Diamond Tema, kendisine gelen tehdit mesajlarını paylamış ve Arnavutluk'a gittiğini şu sözlerle açıklamıştı: "''Bu olay gündemdeyken, internette ters kelepçeli fotoğraflarımın paylaşılmasını istemiyorum. O zevki tattırmayacağım."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilerin haksız olduğunu şu cümlelerle açıkladı.
Diamond Tema, Adalet Bakanı Tunç'un bu açıklamasını alıntılayıp yeni bir paylaşım yaptı.
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Diamond "Benim okuduğum sahih hadis eğer iftira ve suç unsuru sayılıyorsa bu hadisleri yayınlayıp dağıtan Diyanet'e de dava açın" dedi 👇
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