“Devlet Hastanesinin Morguna 46 Ambulans Girdi, Morg ve Hastane Sivillere Kapatıldı” İddiasına Açıklama Geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, “Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.” iddiası doğru değildir.' ifadeleri yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı sosyal medya hesaplarından Cizre’deki hastaneye çok sayıda ambulansın giriş yapıldığı paylaşımlarının asılsız olduğunu söyledi.