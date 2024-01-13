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“Devlet Hastanesinin Morguna 46 Ambulans Girdi, Morg ve Hastane Sivillere Kapatıldı” İddiasına Açıklama Geldi

“Devlet Hastanesinin Morguna 46 Ambulans Girdi, Morg ve Hastane Sivillere Kapatıldı” İddiasına Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.01.2024 - 23:57

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, “Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.” iddiası doğru değildir.' ifadeleri yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı sosyal medya hesaplarından Cizre’deki hastaneye çok sayıda ambulansın giriş yapıldığı paylaşımlarının asılsız olduğunu söyledi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

“Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, “Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.” iddiası doğru değildir.

Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluk söz konusu değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir.

Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.”

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