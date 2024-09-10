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Derslere Gömülüp İhmal Etme: Bu Testte Fiziksel Sağlığını Ölçüyoruz!

etiket Derslere Gömülüp İhmal Etme: Bu Testte Fiziksel Sağlığını Ölçüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 22:36

Yoğun sınav hazırlıkları ve ders çalışma dönemleri, fiziksel sağlığını göz ardı etmene neden olabilir. Bu test, dersler ve sınav hazırlığı sırasında fiziksel sağlığını nasıl koruduğunu anlamamıza yardımcı olacak.

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1. Daha önce hiç profesyonel olarak spor yaptın mı?

2. Günlük aktivitelerini yaparken yorgunluk hissediyor musun?

3. Bacaklarını düz bir şekilde önünüze doğru uzattığında parmak uçlarınına rahatlıkla dokunabiliyor musun?

3. Bacaklarını düz bir şekilde önünüze doğru uzattığında parmak uçlarınına rahatlıkla dokunabiliyor musun?

4. Günlük yaşamında hareketlilik seviyen ne? Puanlar mısın?

5. Sınav stresiyle başa çıkma yöntemin genellikle ne oluyor?

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6. İdeal kilonda olduğunu düşünüyor musun?

7. Aşağıdaki sporların hangisini yapmaktan daha çok hoşlanırsın?

8. Bu spor hareketlerinden seni en zorlayanını seç!

Fiziksel sağlığın harika!

Sen YKS hazırlık döneminde de fiziksel sağlığına büyük önem veriyorsun, bu gerçekten takdire şayan. Düzenli egzersizlerini aksatmadan yapmaya çalışıyorsun ve bu süreçten zevk alıyorsun. Hayatında sporun olması seni mutlu ediyor ve bu mutluluk, sınav hazırlık sürecinde sana ekstra güç ve pozitif enerji sağlayacak. Bu nedenle, hem spor yaparak hem de ders çalışarak bu süreci en iyi şekilde yönetmen, başarıya ulaşman için büyük bir avantaj. Yani her ne ne yapıyorsan yapmaya devam!

Fiziksel sağlığın iyi görünüyor!

YKS sınav döneminde kafayı kaşıyacak zaman bulmak bile zorlaşırken, fiziksel sağlığını elinden geldiğince koruman gerçekten takdire şayan. Ancak, bu yoğun süreçte biraz daha hareket etmeye özen göstermelisin. Hafta sonları düzenli yürüyüşler yapmak, bu dengeyi sağlamanın mükemmel bir yolu olabilir. Bu yürüyüşler, temiz hava almanı ve stresi azaltmanı sağlar, böylece sınav dönemi boyunca daha enerjik ve odaklanmış kalabilirsin. Unutma, bu küçük adımlar büyük farklar yaratabilir ve seni başarıya daha da yakınlaştırabilir. Sağlığını ve motivasyonunu ön planda tutarak bu zorlu dönemi daha güçlü bir şekilde geçirebilirsin.

Daha çok hareket etmelisin!

YKS'ye hazırlık dönemi gerçekten uzun ve meşakkatli bir süreç. Bu dönemde, çalışmanın yoğunluğundan dolayı bazen yemek yemeyi veya diğer temel ihtiyaçlarını bile unuttuğun olabilir. Biz de bu zorlu süreçlerden geçtik, seni çok iyi anlıyoruz. Ancak, fiziksel sağlığını ihmal etmemek bu süreçte büyük önem taşıyor. Zamanının kısıtlı olduğunu düşünerek spor yapmayı göz ardı etme. Egzersiz yapmanın ve hareket etmenin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını koruyarak sınav stresini azaltmakta önemli bir rol oynadığını unutma. Fiziksel aktivite, enerjini artırır, ruh halini iyileştirir ve genel verimliliğini yükseltir. Bu da sana sınav döneminde büyük avantaj sağlar.

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