Derslere Gömülüp İhmal Etme: Bu Testte Fiziksel Sağlığını Ölçüyoruz!

Sen YKS hazırlık döneminde de fiziksel sağlığına büyük önem veriyorsun, bu gerçekten takdire şayan. Düzenli egzersizlerini aksatmadan yapmaya çalışıyorsun ve bu süreçten zevk alıyorsun. Hayatında sporun olması seni mutlu ediyor ve bu mutluluk, sınav hazırlık sürecinde sana ekstra güç ve pozitif enerji sağlayacak. Bu nedenle, hem spor yaparak hem de ders çalışarak bu süreci en iyi şekilde yönetmen, başarıya ulaşman için büyük bir avantaj. Yani her ne ne yapıyorsan yapmaya devam!