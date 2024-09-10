Derslere Gömülüp İhmal Etme: Bu Testte Fiziksel Sağlığını Ölçüyoruz!
Derslere Gömülüp İhmal Etme: Bu Testte Fiziksel Sağlığını Ölçüyoruz!
Yoğun sınav hazırlıkları ve ders çalışma dönemleri, fiziksel sağlığını göz ardı etmene neden olabilir. Bu test, dersler ve sınav hazırlığı sırasında fiziksel sağlığını nasıl koruduğunu anlamamıza yardımcı olacak.
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1. Daha önce hiç profesyonel olarak spor yaptın mı?
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2. Günlük aktivitelerini yaparken yorgunluk hissediyor musun?
3. Bacaklarını düz bir şekilde önünüze doğru uzattığında parmak uçlarınına rahatlıkla dokunabiliyor musun?
4. Günlük yaşamında hareketlilik seviyen ne? Puanlar mısın?
5. Sınav stresiyle başa çıkma yöntemin genellikle ne oluyor?
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