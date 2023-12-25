Derslere Daha İyi Konsantre Olmanı Sağlayacak 10 Yöntem
Derslere Daha İyi Konsantre Olmanı Sağlayacak 10 Yöntem
Özellikle sınav haftalarında dikkat toplamak büyük bir öneme sahiptir. Derlediğimiz önerilerle daha etkili bir konsantrasyona ulaşabilirsin. Eğer hazırsan, başlayalım!
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1. Kendini en iyi hissettiğin yeri bul!
2. Dikkatini dağıtan her şeyi çalışma ortamından uzaklaştır!
3. Kendini hangi saat diliminde daha enerjik hissediyorsun?
4. Fiziksel aktivite olmazsa olmaz!
5. Uyku düzeni!
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6. Bir hedefin olsun!
7. Ara vermeyi ihmal etme.
8. Çalışma Yöntemini bul.
9. Planlama çok önemli!
10. Pozitif düşün ve inan!
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