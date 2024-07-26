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Dergi Kapağı Cabello'dan Dondurmayla Serinleyen Sweeney'e 26 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Dergi Kapağı Cabello'dan Dondurmayla Serinleyen Sweeney'e 26 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 23:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hilary Duff atları görmeye gitti.

Hilary Duff atları görmeye gitti.

Tyla kameralara göz kırptı.

Tyla kameralara göz kırptı.

Kendall Jenner sokaklarda kendisiyle karşılaştı.

Kendall Jenner sokaklarda kendisiyle karşılaştı.

SZA sıcaklardan dert yandı.

SZA sıcaklardan dert yandı.

Sydney Sweeney Paris sokaklarında dondurma yedi.

Sydney Sweeney Paris sokaklarında dondurma yedi.
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Sofia Richie organizasyon konusunda yine ders verdi.

Sofia Richie organizasyon konusunda yine ders verdi.

Bella Thorne profil fotoğrafını değiştirdi.

Bella Thorne profil fotoğrafını değiştirdi.

Ice Spice sahte pizzayı ısırmaya çalıştı.

Ice Spice sahte pizzayı ısırmaya çalıştı.

Demi Lovato yeni bir selfie paylaştı.

Demi Lovato yeni bir selfie paylaştı.

Camila Cabello dergi kapağı oldu.

Camila Cabello dergi kapağı oldu.
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