Dergi Kapağı Cabello'dan Dondurmayla Serinleyen Sweeney'e 26 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Dergi Kapağı Cabello'dan Dondurmayla Serinleyen Sweeney'e 26 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Hilary Duff atları görmeye gitti.
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Tyla kameralara göz kırptı.
Kendall Jenner sokaklarda kendisiyle karşılaştı.
SZA sıcaklardan dert yandı.
Sydney Sweeney Paris sokaklarında dondurma yedi.
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Sofia Richie organizasyon konusunda yine ders verdi.
Bella Thorne profil fotoğrafını değiştirdi.
Ice Spice sahte pizzayı ısırmaya çalıştı.
Demi Lovato yeni bir selfie paylaştı.
Camila Cabello dergi kapağı oldu.
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