Deprem Fay Hatları Artık Elektronik Ortamda: Vatandaşlar Her Bölgenin Deprem Tehlikesini Görebilecek

Ciddi bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan Türkiye’de, vatandaşlar oturdukları bölgelerin deprem tehlikesini artık elektronik ortamda görebilecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu önderliğinde geliştirilen “deprembis” uygulamasıyla fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve en son ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem ürettiğini kolay şekilde öğrenebilecek.