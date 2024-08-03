Deprem Fay Hatları Artık Elektronik Ortamda: Vatandaşlar Her Bölgenin Deprem Tehlikesini Görebilecek
Deprem Fay Hatları Artık Elektronik Ortamda: Vatandaşlar Her Bölgenin Deprem Tehlikesini Görebilecek
Ciddi bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan Türkiye’de, vatandaşlar oturdukları bölgelerin deprem tehlikesini artık elektronik ortamda görebilecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu önderliğinde geliştirilen “deprembis” uygulamasıyla fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve en son ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem ürettiğini kolay şekilde öğrenebilecek.
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Türkiye’de birçok ilde yüksek deprem tehlikesi bulunuyor. Özellikle çok uzun zamandır deprem yönünden aktif olmayan fay hatları, şehir merkezlerini bile tehdit eder durumda.
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Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin çözüm ortaklarıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdikleri, Türkiye’deki her noktanın zemin bilgilerini gösteren internet tabanlı, interaktif Deprembis (Deprem Bilgi Sistemi) uygulamasına fay bilgilerini de ekledi.
‘Deprembis’ uygulamasının yeni sürümü artık fay bilgilerini, geçmişte meydana gelen depremleri ve fay hattının hangi büyüklükte deprem üretebileceği bilgilerini vermeye başladı. Uluslararası deprem ajanslarının verilerinin kullanıldığı uygulama 925x740 metre alanlar arasındaki zeminleri gösterirken, kabul edilmiş fay hatlarını da inceleme imkanı sağlıyor.
Prof. Dr. Kutoğlu, vatandaşların bölgelerindeki fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini de uygulama sayesinde görebileceğini belirterek, “Üzerinde uzlaşılmış global deprem ajansları, yer bilimleri ajansları tarafından servis edilen verileri ve depremleri de topladık. Bunları ‘deprembis’ portalına aktardık. Şimdi vatandaşlarımız artık burada sisteme giriş yapıp bölgelerindeki fayları da sorgulayabilecekler. Vatandaşlarımız artık bulundukları bölgedeki fayların mevcudiyetini, fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve en son ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem üretmiş olduğunu fayın üzerine tıklayarak görebilecekler. Deprem tarihi çok geçmişteyse o kadar yakın tehlike söz konusudur. Artık vatandaşlarımız rahatlıkla, kimseye ihtiyaç duymadan bu bilgileri ‘deprembis’ üzerinden görebilecekler” diye konuştu.
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