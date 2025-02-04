Demet Akalın, Kızı Hira Kurt'un Doğum Gününe Özel Paylaşım Yaptı!

Türk pop müziğinin önemli figürlerinden biri olan Demet Akalın, uzun yıllardır şarkılarıyla dinleyenlerin modunu yükseltip onları keyiflendirebilen nadir isimlerden. Ünlü şarkıcı son günlerde şarkılarından daha çok sosyal medyada yaptığı dizi kritikleri ve dobra açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Demet Akalın, kızı Hira Kurt'un doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Akalın'ın bu paylaşımı kısa sürede çok etkileşim alarak büyük beğeni toplamayı başardı.