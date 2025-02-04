Demet Akalın, Kızı Hira Kurt'un Doğum Gününe Özel Paylaşım Yaptı!
Demet Akalın, Kızı Hira Kurt'un Doğum Gününe Özel Paylaşım Yaptı!
Türk pop müziğinin önemli figürlerinden biri olan Demet Akalın, uzun yıllardır şarkılarıyla dinleyenlerin modunu yükseltip onları keyiflendirebilen nadir isimlerden. Ünlü şarkıcı son günlerde şarkılarından daha çok sosyal medyada yaptığı dizi kritikleri ve dobra açıklamalarıyla gündeme geliyor.
Demet Akalın, kızı Hira Kurt'un doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Akalın'ın bu paylaşımı kısa sürede çok etkileşim alarak büyük beğeni toplamayı başardı.
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''Giderli'' şarkıların kraliçesi, Türk pop müziğinin en başarılı kadın şarkıcılarından biri olan Demet Akalın'ı illaki tanıyorsunuzdur.
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Kendisi 2012 yılında Okan Kurt ile dünyaevine girmiş ardından da ikili kızları 'Hira'yı 4 Şubat 2014 yılında kucaklarına almıştı.
Kızı Hira ile birlikte pek çok aktiviteye katılan Demet Akalın, biricik kızıyla biriktirdiği anıları sosyal medya üzerinden de paylaşıyor belki biliyorsunuzdur.
Hatta en son Akalın, kızı ile birlikte TikTok'ta akım olan bir dansı yapmış ve bunu sosyal medyada paylaşmıştı 👇
Eski minik hallerinden artık eser kalmayan Hira Kurt, bugün 11 yaşına girdi. Anne Demet Akalın, ''Aşkım iyi ki doğdun hoş geldin 11🧿'' notunu düştüğü paylaşımıyla biricik kızının doğum gününü kutladı.👇
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