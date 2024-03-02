DEM Parti Milletvekili Paylaştı: Köye Girişler X-Ray Cihazıyla Yapılıyor

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı, yaklaşık 20 ailenin yaşadığı bir köye girişlerin, askerler tarafından koyulan ve kontrol edilen X-ray cihazı ile yapıldığı iddia edildi. Köye girişin görüntülerini, DEM Parti Milletvekili Öznur Bartın paylaştı.