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DEM Parti Milletvekili Paylaştı: Köye Girişler X-Ray Cihazıyla Yapılıyor

DEM Parti Milletvekili Paylaştı: Köye Girişler X-Ray Cihazıyla Yapılıyor

Hakkari DEM Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.03.2024 - 10:42

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı, yaklaşık 20 ailenin yaşadığı bir köye girişlerin, askerler tarafından koyulan ve kontrol edilen X-ray cihazı ile yapıldığı iddia edildi. Köye girişin görüntülerini, DEM Parti Milletvekili Öznur Bartın paylaştı.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, sosyal medyadan paylaştığı video ile Hakkari’de bir köye girişlerin X-ray cihazı ile yapıldığını ifade etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, sosyal medyadan paylaştığı video ile Hakkari’de bir köye girişlerin X-ray cihazı ile yapıldığını ifade etti.

Yaklaşık 20 hanenin olduğu köye girişler, askerler tarafından kontrol edilen X-ray cihazıyla sağlanıyormuş.

Yaklaşık 20 hanenin olduğu köye girişler, askerler tarafından kontrol edilen X-ray cihazıyla sağlanıyormuş.

Milletvekili Öznur Bartın, “Yok, bu kadarı da olmaz demeyin. Söz konusu Kürtler olunca oluyor! Derecik Düve köyünün halkı evine gitmek için köyün girişindeki askeri noktada X-ray cihazından geçiriliyor, çıplak aramaya maruz kalıyor, kimliklerine el konuluyor. Zulmünüz batsın. Nedir bu halkın sizden çektiği” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Öznur Bartın, “Yok, bu kadarı da olmaz demeyin. Söz konusu Kürtler olunca oluyor! Derecik Düve köyünün halkı evine gitmek için köyün girişindeki askeri noktada X-ray cihazından geçiriliyor, çıplak aramaya maruz kalıyor, kimliklerine el konuluyor. Zulmünüz batsın. Nedir bu halkın sizden çektiği” ifadelerini kullandı.

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twitter.com

Bartın ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine de taşıdı.

Bartın ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine de taşıdı.
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DEM Parti Milletvekilinin paylaştığı görüntüler 👇

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