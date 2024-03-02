DEM Parti Milletvekili Paylaştı: Köye Girişler X-Ray Cihazıyla Yapılıyor
DEM Parti Milletvekili Paylaştı: Köye Girişler X-Ray Cihazıyla Yapılıyor
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, sosyal medyadan paylaştığı video ile Hakkari’de bir köye girişlerin X-ray cihazı ile yapıldığını ifade etti.
Yaklaşık 20 hanenin olduğu köye girişler, askerler tarafından kontrol edilen X-ray cihazıyla sağlanıyormuş.
Milletvekili Öznur Bartın, “Yok, bu kadarı da olmaz demeyin. Söz konusu Kürtler olunca oluyor! Derecik Düve köyünün halkı evine gitmek için köyün girişindeki askeri noktada X-ray cihazından geçiriliyor, çıplak aramaya maruz kalıyor, kimliklerine el konuluyor. Zulmünüz batsın. Nedir bu halkın sizden çektiği” ifadelerini kullandı.
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Bartın ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine de taşıdı.
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DEM Parti Milletvekilinin paylaştığı görüntüler 👇
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