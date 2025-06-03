Gupse Özay Kimdir? Barış Arduç'un Eşi Gupse Özay Kimdir? Gupse Özay Kaç Yaşında ve Nereli? Çocuğu Var mı?
2014 yılında gösterime giren Türk komedi filmi Deliha ile yıldızını parlatan, Barış Arduç'la yaptığı evlilikle adından bahsettiren Gupse Özay günümüzün başarılı oyuncularından biri. Peki Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında ve nereli? Detayları sizler için derledik...
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Gupse Özay Kimdir?
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Gupse Özay Kaç Yaşında?
Gupse Özay Nereli?
Gupse Özay Kariyer Başlangıcı
Gupse Özay'ın Özel Hayatı
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Gupse Özay'ın Öne Çıkan Açıklamaları
Gupse Özay Yer Aldığı Diziler
Gupse Özay'ın Yer Aldığı Filmler
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Gupse Özay'ın Ödülleri ve Adaylıkları
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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