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Gupse Özay Kimdir? Barış Arduç'un Eşi Gupse Özay Kimdir? Gupse Özay Kaç Yaşında ve Nereli? Çocuğu Var mı?

Gupse Özay Kimdir? Barış Arduç'un Eşi Gupse Özay Kimdir? Gupse Özay Kaç Yaşında ve Nereli? Çocuğu Var mı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2025 - 20:31

2014 yılında gösterime giren Türk komedi filmi Deliha ile yıldızını parlatan, Barış Arduç'la yaptığı evlilikle adından bahsettiren Gupse Özay günümüzün başarılı oyuncularından biri. Peki Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında ve nereli? Detayları sizler için derledik...

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Gupse Özay Kimdir?

Gupse Özay Kimdir?

Hem kahkahasıyla hem kalemiyle sektörün gözdesi olan Gupse Özay, ekranlara ve beyaz perdeye damgasını vuran sıra dışı kadınlardan biri. Komedi deyince akla gelen ilk isimlerden olan Özay, sadece oyuncu değil; aynı zamanda senarist, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle de büyük takdir topluyor.

Gupse Özay Kaç Yaşında?

Gupse Özay Kaç Yaşında?

30 Temmuz 1984 doğumlu olan Gupse Özay, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşında.

Gupse Özay Nereli?

Gupse Özay Nereli?

İzmir doğumlu olan Gupse Özay, Çerkes kökenlidir.

Gupse Özay Kariyer Başlangıcı

Gupse Özay Kariyer Başlangıcı

Gupse Özay, Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu. Medya dünyasına ilk adımını belgesellerle atsa da asıl çıkışını 2011 yılında 'Yalan Dünya' dizisindeki Nurhayat karakteriyle yaptı. Bu rolle yalnızca bir oyuncu değil, adeta bir fenomen haline geldi.

Gupse Özay'ın Özel Hayatı

Gupse Özay'ın Özel Hayatı

2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile sade bir nikâh töreniyle evlendi. Çiftin bu evlilikten Jan Asya adında bir kız çocukları bulunuyor. Özel hayatını göz önünde yaşamaktan kaçınan Özay, aile yaşantısıyla da takdir topluyor.

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Gupse Özay'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Gupse Özay'ın Öne Çıkan Açıklamaları

“Her kadın kendiyle barışmalı” diyen Özay, verdiği röportajlarda hem eğlendiriyor hem düşündürüyor. “Kadın komedyen olur mu?” klişesini yıkan isimlerden biri olarak, sektördeki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadeleyle de tanınıyor.

'Kaç senelik evliyiz, hiç öyle kıskançlık yok. Ama zekasını kıskanıyorum, çünkü benden daha komik'

Annelik gerçekten zor bir işmiş. Bu konuda bir film bile çektim. Sanırım 2 yaş sendromu başladı. Şu anda tuhaf tuhaf davranışlar sergiliyor. Bir şey yapınca hemen babasını arıyor, ‘Baba’ diyor. Bu konuyu Barış’a da sormalı, kesinlikle onu eritiyordur”

Gupse Özay Yer Aldığı Diziler

Gupse Özay Yer Aldığı Diziler
  • Yalan Dünya (2012–2014) – Nurhayat Karakaş
  • Gupse Özay’ın geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan bu dizide, Nurhayat karakteriyle büyük beğeni topladı.

Gupse Özay'ın Yer Aldığı Filmler

Gupse Özay'ın Yer Aldığı Filmler
  • Deliha (2014) – Zeliha

  • Hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği bu film, Gupse Özay’ın sinema kariyerindeki önemli adımlarından biridir. 

  • Küçük Esnaf (2016) – Burcu

  • Bu filmde başrolü paylaşarak komedi türünde başarılı bir performans sergiledi. 

  • Görümce (2016) – Yeliz

  • Senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı bu filmde, kıskanç bir görümce karakterini canlandırdı. 

  • Tatlım Tatlım (2017) – Tatlım

  • Bu romantik komedi filminde başrol oynadı. 

  • Deliha 2 (2018) – Zeliha

  • İlk filmin devamı olan bu yapımda, hem senaristlik hem de yönetmenlik yaparak çok yönlülüğünü gösterdi. 

  • Eltilerin Savaşı (2020) – Sultan Altundağ

  • Senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği bu film, geniş izleyici kitlesine ulaştı. 

  • Lohusa (2024) – Burcu

  • Annelik deneyimlerini yansıttığı bu filmde başrol oynadı.

Gupse Özay'ın Güncel Projeleri

Gupse Özay'ın Güncel Projeleri

2024 yılında vizyona giren “Lohusa” filmi, doğum sonrası annelik sürecine odaklanarak büyük ses getirdi. Özay, bu projede de hem başrol oynadı hem de senaryosunu yazdı. Annelik deneyimini perdeye taşıdığı bu yapım, birçok kadın izleyici tarafından gerçekçi ve samimi bulundu.

Gupse Özay’ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği Platonik, 2025 yılında Netflix Türkiye’de yayınlanacak. Dizide, Gülten ve Nedret adlı iki kardeşin yaşadıkları anlatılacak. Gupse Özay Gülten karakterini canlandıracak.

Gupse Özay'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Gupse Özay'ın Ödülleri ve Adaylıkları
  • 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri

  • Yılın Kadın Sinema Oyuncusu — Deliha 2

  • 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Komedi) — Deliha

  • 8. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu — Yalan Dünya

  • 3. OMÜ Medya Ödülleri

  • En İyi Kadın Oyuncu — Yalan Dünya

  • 39. Altın Kelebek Ödülleri

  • En İyi Kadın Komedi Oyuncusu — Yalan Dünya

  • 2012 Antalya Televizyon Ödülleri

  • Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu — Yalan Dünya
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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