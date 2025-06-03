Gupse Özay Kimdir? Barış Arduç'un Eşi Gupse Özay Kimdir? Gupse Özay Kaç Yaşında ve Nereli? Çocuğu Var mı?

“Her kadın kendiyle barışmalı” diyen Özay, verdiği röportajlarda hem eğlendiriyor hem düşündürüyor. “Kadın komedyen olur mu?” klişesini yıkan isimlerden biri olarak, sektördeki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadeleyle de tanınıyor.

'Kaç senelik evliyiz, hiç öyle kıskançlık yok. Ama zekasını kıskanıyorum, çünkü benden daha komik'

Annelik gerçekten zor bir işmiş. Bu konuda bir film bile çektim. Sanırım 2 yaş sendromu başladı. Şu anda tuhaf tuhaf davranışlar sergiliyor. Bir şey yapınca hemen babasını arıyor, ‘Baba’ diyor. Bu konuyu Barış’a da sormalı, kesinlikle onu eritiyordur”