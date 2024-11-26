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Danla Bilic Trilyonuncu Kez Aşık Oldu, Ezgi Mola Rakıya Çıktı: 26 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Danla Bilic Trilyonuncu Kez Aşık Oldu, Ezgi Mola Rakıya Çıktı: 26 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2024 - 00:45

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel

Hande Erçel

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Eda Ece ve Hadise

Eda Ece ve Hadise

Pelin Akil, Nail Gönenli, Tanem Sivar ve Sedef Avcı

Pelin Akil, Nail Gönenli, Tanem Sivar ve Sedef Avcı

Gamze Erçel

Gamze Erçel
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Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Danla Bilic

Danla Bilic
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Defne Samyeli ve Deren Talk

Defne Samyeli ve Deren Talk

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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