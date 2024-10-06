Danla Bilic Lisanslı Binici Olduğunu Duyurdu: 6 Ekim'de Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Danla Bilic Lisanslı Binici Olduğunu Duyurdu: 6 Ekim'de Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Eda Ece, gündeme tepki gösterdi.
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Nazlı Sabancı arkadaşlarıyla buluştu.
Hande Erçel, yaşananlara tepkisi İbrahim Selim'in paylaşımıyla gösterdi.
Arzu Sabancı bulutların güzelliğine düştü.
Şeyma Subaşı da çiçeklerin.
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Danla Bilic, lisanslı binici olduğunu duyurdu.
Ece Seçkin de yaşananlar karşısında sessiz kalamadı.
Özge Özpirinçci, Aslı Kızmaz ile takipleşmesinin 10. yıldönümünü kutladı.
Kerimcan Durmaz, Van'a gitti. Van kahvaltısını es geçmedi.
Afra Saraçoğlu da yaşanan katliama tepkisiz kalmadı.
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Yasemin Şefkatli, ikizlerini yalnız bırakamadı. Evlilik yıldönümü planını iptal etti.
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