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Danla Bilic Gebze'deki Barınaktan İki Can Sahiplendi: 13 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Danla Bilic Gebze'deki Barınaktan İki Can Sahiplendi: 13 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 00:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Bugün yeni bir aşka yelken açtığını duyuran eski kocası Oğuzhan Koç'un haberlerinin yayılması üzerine Demet Özdemir'den selfie geldi.

Bugün yeni bir aşka yelken açtığını duyuran eski kocası Oğuzhan Koç'un haberlerinin yayılması üzerine Demet Özdemir'den selfie geldi.

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Danla Bilic, Gebze'deki katliamın ardından barınakta kalan diğer canlardan ikisine yuva oldu.

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Pelin Akil, ikizlerini Halloween konseptli doğum gününe götürdü.

Pelin Akil, ikizlerini Halloween konseptli doğum gününe götürdü.
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