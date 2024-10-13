Danla Bilic Gebze'deki Barınaktan İki Can Sahiplendi: 13 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Danla Bilic Gebze'deki Barınaktan İki Can Sahiplendi: 13 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Bugün yeni bir aşka yelken açtığını duyuran eski kocası Oğuzhan Koç'un haberlerinin yayılması üzerine Demet Özdemir'den selfie geldi.
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Danla Bilic, Gebze'deki katliamın ardından barınakta kalan diğer canlardan ikisine yuva oldu.
Yasemin Tatlıses, yorgundu.
Demet Akalın, kendisine turuncu cüzdan alacak arkadaşını seçmeye koyuldu.
Pelin Akil, ikizlerini Halloween konseptli doğum gününe götürdü.
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Şeyma Subaşı, Brezilyalı yeni aşkıyla gezmelere devam etti.
Hafsanur Sancaktutan uzaklara daldı.
Şevval Şahin'e gece gece yer fıstığı perileri geldi.
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Sinem Kobal Elle dergisine pozlarından bir demet paylaştı.
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