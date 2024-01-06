Daha Verimli Bir Uyku İçin Yapman Gereken 10 Şey
Daha Verimli Bir Uyku İçin Yapman Gereken 10 Şey
Verimli bir uyku hayat kaliteni fazlasıyla etkileyecektir. Sağlam bir uyku gününü çok daha iyi geçirmeni sağlar. Verimli uyku için yapabileceklerine bir bak bakalım!
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1. Kendine düzenli uyku saatleri oluşturabilirsin.
2. Uyku için uygun bir ortam yaratabilirsin.
3. Rahat bir yatak ve yastık edinmelisin.
4. Yatmadan önce teknolojik cihazlardan uzak durmalısın.
5. Akşam yemeğini hafif tutmalısın.
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6. Kafein ve alkol tüketimini sınırlamalısın.
7. Düzenli egzersiz yapabilirsin.
8. Uyumadan önce rahatlatıcı aktiviteler yapabilirsin.
9. Stres yönetiminde iyi olmalısın.
10. Uyku hijyenine dikkat etmelisin.
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