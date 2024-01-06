Daha Verimli Bir Uyku İçin Yapman Gereken 10 Şey

Uyuma odası sessiz, karanlık ve serin olmalıdır. Gürültü, ışık veya yüksek sıcaklıklar uykunu böler ve verimli olmasını engeller. Kendine göre sağlıklı ve uygun bir ortam yaratmalısın. Uykunu almış olduğun günleri hatırla! Ne kadar iyiydi değil mi?