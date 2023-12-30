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Daha Rahat Bir Regl Dönemi İçin Hayatına Dahil Etmen Gereken Şey Ne?

etiket Daha Rahat Bir Regl Dönemi İçin Hayatına Dahil Etmen Gereken Şey Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 16:31

Regl döneminde rahat edip dengeli bir yaşam sürmek çok önemli. Bu yüzden verdiğin cevaplara göre, regl dönemi için hayatına dahil etmen gereken şeyi testin sonunda söylüyoruz!

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım, regl dönemi içinde en çok hayalini kurduğun şey ne?

2. Regl döneminde sızıntı ihtimaline karşı genellikle siyah bir şeyler giymeyi mi tercih ediyorsun?

3. Seni daha iyi tanıyalım, dışarı çıkacaksan hazırlanman ortalama ne kadar sürüyor?

4. Regl ağrılarına 5 üzerinden bir puan versen ne olurdu?

4. Regl ağrılarına 5 üzerinden bir puan versen ne olurdu?

5. Regl döneminde kullanacağın hijyen ürününün hangi özelliği senin için daha önemli?

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6. Regl dönemindeyken gün içinde kaç kez ped değiştiriyorsun?

7. Düzenli ve günü gününe regl olduğunu söyleyebilir misin?

8. Son olarak, 2024 sana ne getirsin?

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Yıkanabilir regl külodu

Yıkanabilir regl külodu

Daha konforlu bir regl dönemi için kesinlikle bu ürünü hayatına dahil etmeli ve denemelisin. Yıkanabilir regl külodu, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir bir iç astarla tasarlanmıştır, bu da atık üretimini azaltır ve uzun vadede bütçene dosttur. Ayrıca yıkanabilir regl külodu, sık değiştirme zorunluluğu olmadan uzun süreli koruma sağlar. Bu ürünü deneyerek, regl döneminde bile fazlasıyla rahat hissedeceğinden eminiz.

Yoga ve meditasyon

Regl döneminde rahatlamak son derece önemlidir; bu nedenle yoga ve meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler, stresi azaltır ve karın ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Fiziksel aktivitenin bir diğer olumlu etkisi ise endorfin gibi iyi hissetmeyi sağlayan hormonların salgılanmasını desteklemesidir. Bu aktiviteleri deneyerek, regl döneminde kendini daha iyi hissetmen mümkün olacak bu yüzden yoga ve meditasyonu bir an önce hayatına dahil etmelisin.

Su matarası

Regl döneminde vücut, fazlasıyla sıvı kaybına maruz kalır. Su içmek, genel olarak yaygın semptomları olan şişkinlik ve halsizlik gibi sorunları hafifletebilir. Sıvı dengesini koruyarak, regl dönemine özgü rahatsızlıkları azaltabilirsin. Bu nedenle regl döneminde mümkün olduğunca çok su içmeye özen göstermelisin. Ayrıca, kendini su içmeye teşvik etmek ve içilen su miktarını kontrol etmek için sevimli desenli ve renkli bir su matarası edinebilirsin.

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