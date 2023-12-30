Daha Rahat Bir Regl Dönemi İçin Hayatına Dahil Etmen Gereken Şey Ne?

Regl döneminde rahatlamak son derece önemlidir; bu nedenle yoga ve meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler, stresi azaltır ve karın ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Fiziksel aktivitenin bir diğer olumlu etkisi ise endorfin gibi iyi hissetmeyi sağlayan hormonların salgılanmasını desteklemesidir. Bu aktiviteleri deneyerek, regl döneminde kendini daha iyi hissetmen mümkün olacak bu yüzden yoga ve meditasyonu bir an önce hayatına dahil etmelisin.