Daha Rahat Bir Regl Dönemi İçin Hayatına Dahil Etmen Gereken Şey Ne?
Daha Rahat Bir Regl Dönemi İçin Hayatına Dahil Etmen Gereken Şey Ne?
Regl döneminde rahat edip dengeli bir yaşam sürmek çok önemli. Bu yüzden verdiğin cevaplara göre, regl dönemi için hayatına dahil etmen gereken şeyi testin sonunda söylüyoruz!
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, regl dönemi içinde en çok hayalini kurduğun şey ne?
2. Regl döneminde sızıntı ihtimaline karşı genellikle siyah bir şeyler giymeyi mi tercih ediyorsun?
3. Seni daha iyi tanıyalım, dışarı çıkacaksan hazırlanman ortalama ne kadar sürüyor?
4. Regl ağrılarına 5 üzerinden bir puan versen ne olurdu?
5. Regl döneminde kullanacağın hijyen ürününün hangi özelliği senin için daha önemli?
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6. Regl dönemindeyken gün içinde kaç kez ped değiştiriyorsun?
7. Düzenli ve günü gününe regl olduğunu söyleyebilir misin?
8. Son olarak, 2024 sana ne getirsin?
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