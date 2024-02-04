Daha Ne Kadar Kazıklanacaksın?

Sen daha çok kazıklanacak gibi duruyorsun. Sen bugüne kadar da kazıklanmışsın zaten. Senin o minnoş kalbin, sana bunu yapan insanlara hiçbir kötülük konduramamış. Sen insanların içindeki iyiliği görmeyi, bir Pollyanna olmayı seçmişsin. Fakat gel gör ki insanlar senin gibi değil. Hele de en çok güvendiklerimiz, yapmaz dediklerimiz! Hep onlar kazık atmadı mı bugüne kadar? Sen diğer insanları da kendin gibi sanıyor, onlara güveniyor, belki de sırlarını açıklıyorsun...Özellikle de bu konuda dikkatli olman gerekli senin. Çevrendekiler senin en ufak bir açığını yakalamak için pusuda bekliyor adeta. Sen şu sıralar okulunda, işinde, ilişkilerinde bir düzen oturtmuş, başarı sağlamış olabilirsin. Bizden söylemesi, etrafındaki insanlara dikkat et!