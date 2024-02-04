Daha Ne Kadar Kazıklanacaksın?
Daha Ne Kadar Kazıklanacaksın?
Öyle ya da böyle hepimiz kazıklanmışızdır şu hayatta.
Peki sen daha ne kadar kazıklanacaksın?
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Sence sen, gözü açık bir insan mısın?
4. Peki insanlar sana güvenir mi?
5. Seni sürekli kıskanan birisi var mı? İş, okul, arkadaşlık...
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6. En çok üzüldüğün olayı hala hatırlıyor musun?
7. Peki en son neye ağladığını hatırlıyor musun?
8. Sence dünya iyi bir yer olacak mı?
9. Sence bu insanlardan hangisi daha güvenilmez?
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