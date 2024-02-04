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Daha Ne Kadar Kazıklanacaksın?

Daha Ne Kadar Kazıklanacaksın?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.02.2024 - 15:01

Öyle ya da böyle hepimiz kazıklanmışızdır şu hayatta. 

Peki sen daha ne kadar kazıklanacaksın?

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Sence sen, gözü açık bir insan mısın?

4. Peki insanlar sana güvenir mi?

5. Seni sürekli kıskanan birisi var mı? İş, okul, arkadaşlık...

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6. En çok üzüldüğün olayı hala hatırlıyor musun?

7. Peki en son neye ağladığını hatırlıyor musun?

8. Sence dünya iyi bir yer olacak mı?

9. Sence bu insanlardan hangisi daha güvenilmez?

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Maalesef...

Maalesef...

Sen daha çok kazıklanacak gibi duruyorsun. Sen bugüne kadar da kazıklanmışsın zaten. Senin o minnoş kalbin, sana bunu yapan insanlara hiçbir kötülük konduramamış. Sen insanların içindeki iyiliği görmeyi, bir Pollyanna olmayı seçmişsin. Fakat gel gör ki insanlar senin gibi değil. Hele de en çok güvendiklerimiz, yapmaz dediklerimiz! Hep onlar kazık atmadı mı bugüne kadar? Sen diğer insanları da kendin gibi sanıyor, onlara güveniyor, belki de sırlarını açıklıyorsun...Özellikle de bu konuda dikkatli olman gerekli senin. Çevrendekiler senin en ufak bir açığını yakalamak için pusuda bekliyor adeta. Sen şu sıralar okulunda, işinde, ilişkilerinde bir düzen oturtmuş, başarı sağlamış olabilirsin. Bizden söylemesi, etrafındaki insanlara dikkat et!

Sen ne anasının gözü çıktın sen!

Görüyoruz ki bugüne kadar yediğin kazıklar seni öldürmemiş, güçlendirmiş! 😂 Artık o eski saf sen yok karşımızda. Sen insanlara güvenmemeyi seçen, söylediklerine inanmayan bir insan haline gelmişsin. Böylece kendini de korumaya almışsın. Yani sen daha fazla kazıklanmazsın şu hayatta. Birileri gelir, birileri gider...Bırakıp gelip gitsinler. Sen onların asıl amacını biliyorsun sonuçta. Sen babana bile güvenmezsin şu hayatta. Hiç öyle kolay mı bugünlere gelmek? İnsanlara sır vermek? Bize sorarsan, sen çok iyi yapıyorsun. Şu devirde gözü açık olmak lazım biraz. Tuttuğunu koparan, dişli, özgüvenli...Sen en iyisi bildiğin yolda devam et, kimse sana kazık atamaz merak etme.

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