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Cupra Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Cupra Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 13:50

Cupra, Şubat ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren marka, son yıllarda sportif ve şık tasarımlarıyla otomobil tutkunlarının tercihi haline geldi. Otomobillerinde lüks ve şıklığı bir arada sunan markanın motor gücü de rakipleri arasında fark edilmesini sağladı. Peki, Ateca, yeni Leon ve Formentor ne kadar oldu?  

İşte, Cupra'nın Şubat ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Cupra Fiyat Listesi

Cupra Fiyat Listesi

2018'de İspanyol otomobil üreticisi SEAT'tan ayrılarak bağımsız bir marka olan Cupra, Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyor. Cupra, merakla beklenen güncellenen Şubat ayı fiyatlarını ise duyurdu. 

Aşağıda Cupra tarafından listelenen güncel fiyatları bulabilirsiniz. Fakat dönemlik kampanya veya opsiyonlara göre fiyatların değişiklik gösterebileceğini de bilmelisiniz.

Cupra Terramar Fiyat Listesi Şubat 2025

Cupra Terramar Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) 2.880.000 TL I MY24 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 2.655.000 TL 

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) 3.200.000 TL I MY24 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 2.960.000 TL 

Cupra Born Fiyat Listesi Şubat 2025

Cupra Born Fiyat Listesi Şubat 2025
  • Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh 1.895.000 TL (Model Yılı: 2024)

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Şubat 2025

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG MY24 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 2.000.000 TL 

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG Supreme (Model Yılı: 2025) 2.090.000 TL

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) 2.350.000 TL I MY24 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 2.255.000 TL 

  • Yeni Cupra LeonVZ 2.0 TSI 300 PS DSG (Model Yılı: 2025) 4.090.000 TL I MY24 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 3.960.000 TL 

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Şubat 2025

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Şubat 2025

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG MY24 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 2.185.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) 2.290.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line MY24 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 2.530.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) 2.600.000 TL

  • Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive (Model Yılı: 2025) 4.590.000 TL I MY24 Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 4.460.000 TL 

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Cupra Ateca Fiyat Listesi Şubat 2025

Cupra Ateca Fiyat Listesi Şubat 2025
  • Cupra Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG 2.205.000 TL (Model Yılı: 2024)
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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