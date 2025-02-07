Cupra Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Cupra, Şubat ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren marka, son yıllarda sportif ve şık tasarımlarıyla otomobil tutkunlarının tercihi haline geldi. Otomobillerinde lüks ve şıklığı bir arada sunan markanın motor gücü de rakipleri arasında fark edilmesini sağladı. Peki, Ateca, yeni Leon ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Şubat ayı güncel fiyat listesi