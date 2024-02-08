Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek Çıktı: “İlk Hançeri Meclis’e Taşıdıkları Vurdu”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na Destek Çıktı: “İlk Hançeri Meclis’e Taşıdıkları Vurdu”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen deprem konutları teslim töreninde muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, Millet İttifakı’nda yaşananları “Tüm günahları Bay Kemal’e yüklediler” diyerek eleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”ne katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘destek’ gösterirken, yerel seçimler için CHP adaylarını ise eleştirdi.
“Yolda birbirini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak içerisinde birleştirdiler ama başarılı olamadılar. Günahları da Bay Kemal'in sırtına yüklediler.”
“Bay Kemal'e ilk hançeri Meclis'e taşıdıkları vurdu. Halbuki milletimiz o dönem kimin nerede durduğunu gayet iyi hatırlıyor.”
“Bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıl ziyan arayışlara giriştiler. Terörle ilişkili partilerle demlenmek mi dersiniz, adliyeye saldıran teröristlere kol kanat germek mi dersiniz. Akla gelen gelmeyen nice pazarlıkla çırpınıp duruyorlar.”
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“Bir yandan kendi içlerinde saç saça baş başa kavga içerisindeler. Milletimiz bunlara bakıp “İyi ki ülke bunlara kalmadı” diye hamt ediyor.”
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