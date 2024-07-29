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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu'nun Annesine: "Nereye Gönderiyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu'nun Annesine: "Nereye Gönderiyorsun?"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 12:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde adı Beşiktaş'la anılan Çaykur Rizesporlu stoper Emirhan Topçu'nun annesiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Topçu'nun annesine 'Emirhan'ı nereye gönderiyorsun?' dediği anlar kameralara da yansıdı.

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Çaykur Rizesporlu 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu'nun adı son dönemde Beşiktaş'ın transfer listesinde geçiyor.

Çaykur Rizesporlu 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu'nun adı son dönemde Beşiktaş'ın transfer listesinde geçiyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı da basına yansıyan bilgiler arasında.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı da basına yansıyan bilgiler arasında.

Transfer konusu gündemdeyken Emirhan Topçu'nun annesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Transfer konusu gündemdeyken Emirhan Topçu'nun annesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Emirhan'ı şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum" sözlerine Çaykur Rizesporlu futbolcunun annesi "Ben bir yere göndermiyorum" yanıtını verdi.

Çaykur Rizespor, siyah-beyazlıların önerdiği takas formülünü kabul etmemişti. Karadeniz ekibi ile bonservis görüşmelerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Çaykur Rizespor, siyah-beyazlıların önerdiği takas formülünü kabul etmemişti. Karadeniz ekibi ile bonservis görüşmelerinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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