Premier Lig Takımları Onun Peşinde: Ferdi Kadıoğlu İçin Kesenin Ağzını Açtılar

Euro 2024'teki mücadelesi ve hırsıyla dikkat çeken bir performansa imza atan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için İngiliz kulüpler kesenin ağzını açtı. Manchester United'dan sonra bu kez de Brighton'ın Kadıoğlu için rekor bir teklifte bulunduğu konuşuluyor.