Premier Lig Takımları Onun Peşinde: Ferdi Kadıoğlu İçin Kesenin Ağzını Açtılar
Premier Lig Takımları Onun Peşinde: Ferdi Kadıoğlu İçin Kesenin Ağzını Açtılar
Euro 2024'teki mücadelesi ve hırsıyla dikkat çeken bir performansa imza atan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için İngiliz kulüpler kesenin ağzını açtı. Manchester United'dan sonra bu kez de Brighton'ın Kadıoğlu için rekor bir teklifte bulunduğu konuşuluyor.
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Euro 2024'te sergilediği hırslı ve mücadeleci performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, birçok yayın kuruluşu tarafından turnuvanın en dikkat çeken oyuncuları arasında sıralanmıştı.
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Başarılı performansı sonrasında İngiliz futbol devi Manchester United'ın transfer listesine girdiği konuşulan Kadıoğlu'na bir Premier Lig kulübü daha kancayı taktı.
İngiliz ekibi Brighton'ın Kadıoğlu için 33 milyon Euro'yu (yaklaşık 1 milyar 181 milyon TL) gözden çıkardığı konuşuluyor.
Birçok kulübün transfer listesine giren Ferdi Kadıoğlu için Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun vereceği karar da merak konusu oldu.
Gelen cazip tekliflere rağmen Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'de kalabileceği ihtimali de hâlâ geçerliliğini koruyor.
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Fenerbahçe formasıyla 200 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Kadıoğlu, toplamda 18 gol attı ve 22 asist kaydetti.
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