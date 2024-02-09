Covid-19 Geçirdikten Sonra Milyonda 2 Görülen Hastalığa Yakalandı: 1 Yıl İçinde Tanınmaz Hale Geldi
Covid-19 Geçirdikten Sonra Milyonda 2 Görülen Hastalığa Yakalandı: 1 Yıl İçinde Tanınmaz Hale Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zinnet-Cengiz Akan çiftinin 3'ü engelli 7 çocuğundan en büyüğü olan İbrahim Akan'ın (38) yüzünde, 2021'de geçirdiği Covid-19'dan sonra yaralar çıkmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden ve 2 doz Covid-19 aşısı yaptırdığı öğrenilen Akan'a milyonda 2 ya da 3 kişide görülen ve Akdeniz kökenliler ile Brezilya yağmur ormanlarında yaşayanlarda daha çok rastlandığı belirtilen 'pemfigus' hastalığı teşhisi konuldu.
Nadir görülen hastalık nedeniyle tedaviye alınan yüzde 80 zihinsel engelli Akan, bir süre sonra iyileşerek taburcu edildi. 2023'ün başlarında Akan, yeniden rahatsızlandı. Bu kez yaralar, Akan'ın yüzünün yanı sıra vücudunda da çıkmaya başladı.
İkinci kez Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Akan, dermotoloji servisinde tedaviye alındı. Yüzü tanınmaz hale gelen İbrahim Akan, "Aynaya ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Yüzüm biraz düzelse çok mutlu olacağım" dedi. Anne Akan da "Oğlum milyonda bir görülen hastalığa yakalandı. Çocuğum her geçen gün gözümün önünde adeta çürüyor. Ne olur yardım edin" diye konuştu.
PEMFİGUS HASTALIĞI NEDİR?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ya herseyi anlarimda 3 u engelli 7 cocuk ne demek agbi amaciniz neydi sizin ya. Ya su allah rıskını verir kafasindan bi vazgecin ya
Ne kadar cehalet , o kadar üreme 🤦