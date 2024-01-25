Covid-19'dan Sorumlu Tutuldu, Çip Takmakla İtham Edildi! Bill Gates Komplo Teorilerine Açıklık Getirdi
Covid-19'dan Sorumlu Tutuldu, Çip Takmakla İtham Edildi! Bill Gates Komplo Teorilerine Açıklık Getirdi
Microsoft'un kurucu ortaklarından biri olan Bill Gates, Covid-19 salgınının başından bu yana hakkında çıkan 'salgını başlattı' ve 'aşı ile insanlara mikroçip taktı' iddialarına yanıt verdi.
Kaynak: Sözcü
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Covid-19 salgınının patladığı dönemlerde insanların eve kapanması ile birlikte hız kazanan komplo teorilerinin en büyük kurbanlarından biri olan Microsoft'un kurucu ortaklarından biri olan iş insanı Bill Gates hakkında çıkan teorilere katıldığı bir podcast yayınında cevap verdi.
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Gates, 'Covid-19 salgınını başlatmak' ve 'salgın için üretilen aşılarla insanlara mikroçip yerleştirmek' gibi komplo teorileriyle karşı karşıya kalmıştı.
Katıldığı yayınlarda bu teorilere yanıt veren Gates, yaşananları komik bulduğunu söyleyerek, 'Genel olarak şikayet edecek bir durumum yok. Fakat bazen sokakta yürürken birileri geliyor ve bu başıma birkaç kez geldi. Beni Covid-19'dan kâr elde etmekle suçladı ve benim onları takip ettiğimi öne sürdü' ifadelerini kullandı.
Yaşadığı olayla ilgili 'Ben senin neden nerede olduğunla ilgileneyim?' ifadesini kullanana Gates,' Yani gerçekten zamanımı böyle mi geçiriyorum? Sizi takip ederek.' dedi.
Salgından kar elde etmesinin beklenmedik bir durum olduğunu söyleyen Gates, 'Aklıma böyle bir şey gelmezdi. Microsoft'un başında olunca insanlar sizi seviyor ya da sizden nefret ediyor. Fakat bazı görüşler çok aşırı. Fakat pandeminin azalmasıyla bu komplo teorileri de azaldı.' ifadelerine yer verdi.
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