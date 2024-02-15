Çorum'da Kamyona Çarpan Yolcu Otobüsü Alev Aldı: Ölü ve Yaralılar Var
Çorum'da Kamyona Çarpan Yolcu Otobüsü Alev Aldı: Ölü ve Yaralılar Var
Çorum'dan Samsun'a sefer yapan yolcu otobüsü, Amasya il sınırı yakınlarında kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otobüste 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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Çorum-Samsun kara yolu Amasya il sınırında Süleyman Ç. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EPR 665 plakalı yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyreden Muharrem İ'nin kullandığı 19 AL 216 plakalı kamyona arkadan çarpıp alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan otobüsün görüntüleri yoldan geçen diğer araçlar tarafından kaydedildi.
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Noluyo olum! Her gün, her an bi facia haberi geliyor.
Bu ülkeye birisi kurşun döktürsün.. Bu ne cenabetlik yahu😔 Allah Rahmet eylesin
Ya ölenlerin kaza sebebiyle sıkışarak ölüp üstüne yangından dolayı yanmış olmalarını, ya da sıkışıp yaralı haldeyken yanarak ölmelerini düşündüm. Allah ölümü... Devamını Gör