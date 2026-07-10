Cornetto Bu Yaz Mikrofonu Müzikseverlere Uzattı

Yazın habercisi Cornetto, bu yıl yaz şarkısı geleneğini farklı bir yorumla ele aldı. Yıllardır yaz mevsimini başlatan ikonik Cornetto şarkısı, bu kez tek bir sanatçının değil, binlerin kaleminden ve kalbinden doğdu.

Cornetto 'Senin Yaz Parçan' projesiyle, yazın ritmini müzikseverlere bıraktı; gençlere aşk hikâyelerini Google Gemini desteğiyle birer yaz parçasına dönüştürme imkânı sundu. Söz de müzik de gençlerin oldu.