Çok Gezen Gelsin! Haritada İşaretlenen Ülkeleri Bulabilecek misin?
Çok Gezen Gelsin! Haritada İşaretlenen Ülkeleri Bulabilecek misin?
'Gitmesem de görmesem de yerini bulabilirim.' diyor ve Coğrafya bilgine güveniyorsan, seni şöyle testimize doğru alalım! 👇
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1. İlk olarak biraz kolay bir soruyla başlayalım: Kırmızı işaretli ülke neresi?
2. Peki bu Avrupa ülkesinin neresi olduğunu biliyor musun?
3. Bu Asya ülkesini bilmeni istesek 🤔
4. Haydi bakalım bunu da bil!
5. O zaman bir Avrupa ülkesi daha soralım 👇
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6. Söyle bakalım, bu ülke hangisi?
7. Peki bu ülke hangisi biliyor musun?
8. Acaba burası neresi? 🤔
9. Son olarak bu ülkeyi de bil bakalım!
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