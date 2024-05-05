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Çok Gezen Gelsin! Haritada İşaretlenen Ülkeleri Bulabilecek misin?

etiket Çok Gezen Gelsin! Haritada İşaretlenen Ülkeleri Bulabilecek misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 15:01

'Gitmesem de görmesem de yerini bulabilirim.' diyor ve Coğrafya bilgine güveniyorsan, seni şöyle testimize doğru alalım! 👇

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1. İlk olarak biraz kolay bir soruyla başlayalım: Kırmızı işaretli ülke neresi?

2. Peki bu Avrupa ülkesinin neresi olduğunu biliyor musun?

3. Bu Asya ülkesini bilmeni istesek 🤔

4. Haydi bakalım bunu da bil!

5. O zaman bir Avrupa ülkesi daha soralım 👇

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6. Söyle bakalım, bu ülke hangisi?

7. Peki bu ülke hangisi biliyor musun?

8. Acaba burası neresi? 🤔

9. Son olarak bu ülkeyi de bil bakalım!

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