Çocuklarınızın Yüzü Dünyaya Dönsün: Yurt Dışı Üniversitelerine Nasıl Hazırlanmalı?

Geçerli kabul edilen sınavlardan iyi bir dil puanı aldıktan sonra artık geriye yapacak tek bir şey kalıyor, üniversite seçimi! Bu belki de en zorlu aşamayı oluşturuyor çünkü her üniversitenin aday öğrencilere vaadi farklı oluyor. Bu nedenle üniversiteleri ve programlarını iyice araştırmak gerekiyor.