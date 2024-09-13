Çocuklarınızın Yüzü Dünyaya Dönsün: Yurt Dışı Üniversitelerine Nasıl Hazırlanmalı?
Çocuklarınızın Yüzü Dünyaya Dönsün: Yurt Dışı Üniversitelerine Nasıl Hazırlanmalı?
Yurt dışında eğitim almak birçok gencin hayali. Peki bu hayali gerçekleştirmek için neler yapmalı? Bu sorunun cevabı içeriğimizde!
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Her şeyden önce dil becerini iyice geliştirmen gerekiyor!
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Hayallerindeki üniversiteyi iyice araştırmalısın!
Niyet mektubunu yazarken en özenli şekilde hazırlamalısın!
Kariyerini en doğru şekilde özetleyen CV’yi hazırlamalısın!
Sosyal sorumluluk projelerine katılmalısın!
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