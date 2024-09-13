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Çocuklarınızın Yüzü Dünyaya Dönsün: Yurt Dışı Üniversitelerine Nasıl Hazırlanmalı?

etiket Çocuklarınızın Yüzü Dünyaya Dönsün: Yurt Dışı Üniversitelerine Nasıl Hazırlanmalı?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 20:45

Yurt dışında eğitim almak birçok gencin hayali. Peki bu hayali gerçekleştirmek için neler yapmalı? Bu sorunun cevabı içeriğimizde!

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Her şeyden önce dil becerini iyice geliştirmen gerekiyor!

Eğer ki yurt dışında eğitim görmek gibi bir hayalin varsa bunun için yapacağın ilk şey dil becerini geliştirmek olacaktır. Dil yeterliliğini sağlamak için TOEFL, IELTS gibi dil sınavlarına çalışman gerekiyor. Bu sınavlardan yüksek bir puan alman gerekiyor. Eğitim kurumlarına başvururken bu sınav puanları kullanılıyor.

Hayallerindeki üniversiteyi iyice araştırmalısın!

Geçerli kabul edilen sınavlardan iyi bir dil puanı aldıktan sonra artık geriye yapacak tek bir şey kalıyor, üniversite seçimi! Bu belki de en zorlu aşamayı oluşturuyor çünkü her üniversitenin aday öğrencilere vaadi farklı oluyor. Bu nedenle üniversiteleri ve programlarını iyice araştırmak gerekiyor.

Niyet mektubunu yazarken en özenli şekilde hazırlamalısın!

Yurt dışındaki üniversitelerin çoğunda niyet mektubu çok etkili oluyor. Niyet mektubunu en iyi şekilde hazırlayarak gitmek istediğin üniversite için hazırlık yapabilirsin. Bu mektupta o üniversiteyi neden seçtiğin, oradan mezun olmanın sana katacağı şeylerden bahsedebilirsin. Samimi bir dille yazmaya özen göster.

Kariyerini en doğru şekilde özetleyen CV’yi hazırlamalısın!

Aldığın eğitimler, sertifikalar, yabancı dil seviyen… Bunların hepsi CV’nin temelini oluşturacak şeyler. Ancak CV’nde yıldız gibi parlayacak olan şey, katıldığın gönüllü çalışmalardır. Proje ve gönüllülük çalışmaları ile diğer adaylardan daha farklı olduğunu gösterebilirsin.

Sosyal sorumluluk projelerine katılmalısın!

CV’de seni öne taşıyacak şeylerden bahsederken de bu projelerin öneminden bahsetmiştik. Ancak önemini daha iyi anlamanı sağlamak için bir maddede daha bahsetmek istedik. Akademik başarı önemlidir evet ama tek başına yeterli değildir. Başarılı olduğun kadar duyarlı biri olduğunu da bu şekilde gösterebilirsin.

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Referans mektubu almaya çalışmalısın!

Eğer ki başvuracağın eğitim kurumlarına güçlü akademik referanslar ile başvurursan bunun fark yaratacağına eminiz. Kendi alanında saygın profesörler veya hocalardan referans mektubu alabilirsen bu durum aslında senin başarının kanıtı niteliğinde olur.

Burs olanaklarını mutlaka araştırmalısın!

Yurt dışında eğitim alacak olmak çok heyecan verici olsa da bunun bir de ekonomik açıdan zorlayıcı bir yanı bulunuyor. Ancak ekonomik sıkıntıların umudunuzu çalmasına izin vermeyin. Burs imkanlarını iyice araştırarak sana uygun bir burs bulabilir ve eğitim hayatını çok daha rahat bir şekilde geçirebilirsin.

Belki de en önemlisi ertelemeyi bırakmalısın!

Yurt dışında okuma hayalin için somut adımlar atmıyorsan bu hayalin gerçekleşme ihtimali giderek düşer. Şimdi kendin için büyük bir adım at ve hayalindeki üniversitenin başvuru tarihlerini, istenen belgeleri iyice araştır ve kendine TOEFL sınavı için bir kurs bul. Sonrasında hayallerine kavuşacaksın!

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