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Çocukların Sorduğu En Zor 20 Soru Açıklandı: Anne ve Babalar Bile Cevabını Bilemiyor

Çocukların Sorduğu En Zor 20 Soru Açıklandı: Anne ve Babalar Bile Cevabını Bilemiyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 11:35
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Çocuklar bir anda 'Ay neden bizi takip ediyor?' ya da 'Ölünce ne oluyor?' gibi sorular sorduğunda cevap vermek için ne yapacağımızı şaşırabiliyoruz. İngiltere'de 3 ile 8 yaş arası çocukların anne babasıyla yapılan bir ankette ebeveynlerin günde ortalama 6 zor soruyla karşılaştığı ortaya çıktı. Üstelik anne babaların da büyük bölümü bu soruların cevabını bilemiyor ve ne diyeceğini arıyor. Peki çocukların sorduğu en zor sorular hangileri? 

İşte detaylar…

Kaynak: Express

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Anne babalar günde ortalama altı zor soruyla karşılaşıyor

Anne babalar günde ortalama altı zor soruyla karşılaşıyor

İngiltere'de 3 ile 8 yaş arası çocukları olan 1.000 anne babayla yapılan ankette, ebeveynlerin günde ortalama altı zor soruyla karşılaştığı ortaya çıktı. En meraklı yaş ise 5 olarak görüldü, çünkü anne babalar en çok bu yaştaki çocuklarının soru sorduğunu söyledi. Sorulan soruların yüzde 24'ü, sıradan bir ebeveynin cevaplayamayacağı kadar zor.

Anne babaların yüzde 57'si de günümüz çocuklarının kendi çocukluklarına kıyasla daha meraklı olduğunu düşünüyor.

Anne babaların yüzde 90'ı cevabı gizlice araştırıyor

Anne babaların yüzde 90'ı cevabı gizlice araştırıyor

Ebeveynlerin yüzde 90'ı çocuklarının merakından keyif alıyor ve ayrıca ne diyeceğini bilemedikleri için cevabı gizlice araştırdıklarını itiraf ediyor. Yüzde 26'sı da emin olmadığı çocuklarına hep aynı cevabı verdiklerini söylüyor.

Çocuğun sorusuna hazırlıksız yakalanmanında oranlarına bakıldı ve çok yaygın olduğu görüldü. Anne babaların yüzde 39'u bunu haftada birkaç kez ya da daha sık yaşıyor. Yüzde 43'ü yaptığı işi bırakıp çocuğuyla o konuyu konuşuyor, yüzde 37'si ise kısa bir cevap verip yoluna devam ediyor.

Listenin başında bebeklerin nereden geldiği, Noel Baba ve ölüm sorusu var

Listenin başında bebeklerin nereden geldiği, Noel Baba ve ölüm sorusu var

Zor sorular listesinin ilk sırasında 'Bebekler nereden geliyor?' yer alıyor. Onu 'Noel Baba bir gecede her eve nasıl gidiyor?' ve 'Ölünce ne oluyor?' soruları izliyor. Dördüncü sırada 'Neden okula gitmek zorundayız?' var.

Çocuklar bunların ardından 'Neden senin kadar geç yatamıyorum?', 'İnsanlar neden yaşlanıyor?' ve 'Ay neden bizi takip ediyor?' diye soruyor. Listenin ilk on sorusu ise 'İnsanlar neden işe gitmek zorunda?', 'Neden rüya görüyoruz?' ve 'Doğmadan önce bize ne oluyor?' ile tamamlanıyor.

Hayvanlar, gökyüzü ve insanlar hakkındaki sorular da listede

Hayvanlar, gökyüzü ve insanlar hakkındaki sorular da listede

Listenin ikinci yarısında hayvanlarla ilgili birkaç soru dikkat çekiyor. Çocuklar 'Hayvanlar neden konuşamıyor?', 'Hayvanlar ne dediğimizi anlıyor mu?', 'Evcil hayvanların da insanlar gibi duyguları var mı?' ve 'Kuşlar nereye uçacaklarını nasıl biliyor?' diye merak ediyor.

Gökyüzüne duyulan merak ise 'Uzayda uzaylılar var mı?', 'Gökyüzü neden mavi?' ve 'Güneş geceleri nereye gidiyor?' sorularında kendini gösteriyor. Listeyi insan ilişkileriyle ilgili üç soru tamamlıyor: 'Büyükler kuralları neden koyuyor?', 'Bazı insanlar neden benden farklı görünüyor?' ve 'Kötü şeyler neden iyi insanların başına geliyor?'.

Ölüm ve inanç soruları ebeveynleri en çok zorlayanlardan

Ölüm ve inanç soruları ebeveynleri en çok zorlayanlardan

Anne babaların yüzde 34'ü yaşam ve ölümle ilgili sorularda kendine daha az güveniyor, yüzde 24'ü ise din ve inançlarla ilgili sorularda zorlanacağını söylüyor. Ebeveynlerin yüzde 48'i çocuklarının büyüdükçe daha açık uçlu ve hayal gücüne dayanan sorular sorduğunu düşünüyor. Yüzde 72'si çocukların büyüdükçe merak duygusunu kaybetmesinden endişe ediyor, yüzde 95'i ise bu meraklı düşünme biçimini desteklemenin önemli olduğunu belirtiyor.

Araştırma, Mr Men Little Miss kitap serisi Mr Tickle'ın 55. yılını kutlamak için yapıldı. Serinin yazarı Adam Hargreaves, anne babaların her zaman cevabı bilemeyebileceğini ama bu gündelik sohbetlerin çocukların öğrenmesinde ve merakını korumasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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