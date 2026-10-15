Çocukların Sorduğu En Zor 20 Soru Açıklandı: Anne ve Babalar Bile Cevabını Bilemiyor

İngiltere'de 3 ile 8 yaş arası çocukları olan 1.000 anne babayla yapılan ankette, ebeveynlerin günde ortalama altı zor soruyla karşılaştığı ortaya çıktı. En meraklı yaş ise 5 olarak görüldü, çünkü anne babalar en çok bu yaştaki çocuklarının soru sorduğunu söyledi. Sorulan soruların yüzde 24'ü, sıradan bir ebeveynin cevaplayamayacağı kadar zor.

Anne babaların yüzde 57'si de günümüz çocuklarının kendi çocukluklarına kıyasla daha meraklı olduğunu düşünüyor.