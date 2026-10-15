Çocukların Sorduğu En Zor 20 Soru Açıklandı: Anne ve Babalar Bile Cevabını Bilemiyor
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Çocuklar bir anda 'Ay neden bizi takip ediyor?' ya da 'Ölünce ne oluyor?' gibi sorular sorduğunda cevap vermek için ne yapacağımızı şaşırabiliyoruz. İngiltere'de 3 ile 8 yaş arası çocukların anne babasıyla yapılan bir ankette ebeveynlerin günde ortalama 6 zor soruyla karşılaştığı ortaya çıktı. Üstelik anne babaların da büyük bölümü bu soruların cevabını bilemiyor ve ne diyeceğini arıyor. Peki çocukların sorduğu en zor sorular hangileri?
İşte detaylar…
Kaynak: Express
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Anne babalar günde ortalama altı zor soruyla karşılaşıyor
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Anne babaların yüzde 90'ı cevabı gizlice araştırıyor
Listenin başında bebeklerin nereden geldiği, Noel Baba ve ölüm sorusu var
Hayvanlar, gökyüzü ve insanlar hakkındaki sorular da listede
Ölüm ve inanç soruları ebeveynleri en çok zorlayanlardan
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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