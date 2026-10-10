Ebeveynler Buraya: Çocuk Odası Hijyenik Şekilde Nasıl Temizlenmeli?

Süpürme sırasında havaya karışan tozlar, özellikle hassasiyeti olan çocuklar için pek de iyi bir fikir olmayabilir. HEPA filtreli süpürgeler, ince toz parçacıklarının süpürge içinde tutulmasına yardımcı olur. Bu nedenle çocuk odasını temizlerken böyle bir süpürgeden yararlanabilirsiniz.