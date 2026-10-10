Ebeveynler Buraya: Çocuk Odası Hijyenik Şekilde Nasıl Temizlenmeli?
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Çocuk odası temizliği biraz daha fazla özen istiyor. Oyuncaklardan yatak tekstillerine, raflardan kapı kollarına kadar gözden kaçan pek çok nokta olabiliyor. Peki daha temiz ve ferah bir çocuk odası için nelere dikkat etmek gerekiyor?
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Ağır kimyasalları mümkün olduğunca kullanmayın.
HEPA filtreli süpürgelerden yardım alın.
Yatak tekstillerini düzenli olarak yıkayın.
Yıkanamayan peluş oyuncakları dondurabilirsiniz.
Plastik oyuncakları da temizlemeyi ihmal etmeyin.
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Sık dokunulan yerleri atlamayın.
Toz alırken nemli bez kullanın.
Temizlik sonrası odayı güzelce havalandırın.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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