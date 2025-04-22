Çocukların Kaleminden: Atatürk’ün Kurduğu Ülkede Yaşamanın 12 Güzel Tarafı

Ben bir çocuğum ve Atatürk'ün kurduğu ülkede yaşadığım için çok şanslıyım. Neden mi? Çünkü bize bayram hediye eden, bizden okumamızı isteyen ve bize özgürlüğümüzü veren Ata'mız. Bazen büyüklere de bu hislerimi anlatmaya çalışıyorum ama tam yapamıyorum gibi geliyor. Yine de bu içerikte içimden geçenleri tekrar yazıya dökmeyi deneyeceğim.

İşte bana göre Atatürk'ün kurduğu bu güzel ülkede yaşamanın en güzel tarafları!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.