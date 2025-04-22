Çocukların Kaleminden: Atatürk’ün Kurduğu Ülkede Yaşamanın 12 Güzel Tarafı
Ben bir çocuğum ve Atatürk'ün kurduğu ülkede yaşadığım için çok şanslıyım. Neden mi? Çünkü bize bayram hediye eden, bizden okumamızı isteyen ve bize özgürlüğümüzü veren Ata'mız. Bazen büyüklere de bu hislerimi anlatmaya çalışıyorum ama tam yapamıyorum gibi geliyor. Yine de bu içerikte içimden geçenleri tekrar yazıya dökmeyi deneyeceğim.
İşte bana göre Atatürk'ün kurduğu bu güzel ülkede yaşamanın en güzel tarafları!
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. 23 Nisan gibi bir bayramım var.
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2. Eğitim özgürlüğüm var.
3. Kız çocukları da istediklerini yapabiliyor.
4. Çekinmeden konuşabiliyorum.
5. Bayrağımı çok seviyorum.
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6. Atatürk'ün açtığı yolda gitmeyi öğreniyorum.
7. Yaratıcılığımı kullanabiliyorum.
8. Çocukların sesi duyuluyor.
9. Özgürce oyun oynayabiliyorum.
10. Barış içinde yaşayabiliyorum.
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11. Hayal kurabiliyorum.
12. Atatürk gibi bir liderim var.
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Adım Derin. 10 yaşındayım. Ablamla oyun oynamayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. 4. sınıfa gidiyorum.
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