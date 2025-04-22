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Çocukların Kaleminden: Atatürk’ün Kurduğu Ülkede Yaşamanın 12 Güzel Tarafı

Çocukların Kaleminden: Atatürk’ün Kurduğu Ülkede Yaşamanın 12 Güzel Tarafı

derin
derin - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:13

Ben bir çocuğum ve Atatürk'ün kurduğu ülkede yaşadığım için çok şanslıyım. Neden mi? Çünkü bize bayram hediye eden, bizden okumamızı isteyen ve bize özgürlüğümüzü veren Ata'mız. Bazen büyüklere de bu hislerimi anlatmaya çalışıyorum ama tam yapamıyorum gibi geliyor. Yine de bu içerikte içimden geçenleri tekrar yazıya dökmeyi deneyeceğim.

İşte bana göre Atatürk'ün kurduğu bu güzel ülkede yaşamanın en güzel tarafları!

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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1. 23 Nisan gibi bir bayramım var.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bizim bayramımız. Ve böyle bir bayram sadece bizim ülkemizde var. Eğer başka bir ülkede doğmuş olsaydım çocuklara özel bir bayramım olmayacaktı. Ama Atatürk sayesinde bugün her yerde kutlamalar yapılıyor, şarkılar söyleniyor, şiirler okunuyor. Bundan daha güzeli olabilir mi?

2. Eğitim özgürlüğüm var.

Atatürk sayesinde özgürce eğitim alabiliyor ve okula gidemiyorum. Dünyada hala okula gitmenin yasak olduğu ülkeler var. Bazı ülkelerde çocukların okula gidecek parası bile yok. Atatürk olmasaydı belki biz de öyle olurduk. Öğretmenim hep 'Atatürk eğitime çok önem verirdi' diyor. Onun sayesinde herkesin okula gidebilmesi bence harika.

3. Kız çocukları da istediklerini yapabiliyor.

Atatürk sayesinde kızlar da istedikleri gibi okuyabiliyor, büyüdüklerinde de istedikleri mesleği yapabiliyor. Önceden kızların okumasına izin verilmezmiş, bu kadar fazla çalışmaz erken yaşta evlenirlermiş. Şimdi kızlara kimse 'Sen yapamazsın' demiyor, çünkü Atatürk bize haklarımızı verdi. Bence bu çok önemli bir armağan.

4. Çekinmeden konuşabiliyorum.

Bir çocuk olsam bile düşüncelerimi paylaşmaktan çekinmiyorum. Bu Atatürk'ün bize verdiği bir özgürlük. Çünkü çocukları meclise alarak aslında büyüklerin de bizden öğrenebileceği şeyler olduğunu gösterdi ve geleceğin bizim olduğunu söyledi. Ben de aklıma hep bunu getiriyor ve fikirlerimi söylemekten hiç korkmuyorum.

5. Bayrağımı çok seviyorum.

Türk Bayrağı'nın dalgalandığını her gördüğümde içim kıpır kıpır oluyor. Kırmızı, beyaz ay yıldızın göklerde özgürce dalgalanması beni gururlandırıyor. Bazen Atatürk'ü andığımızda bayrağa bakarken gözlerim doluyor. Çünkü onu korumak, sevmek bizlerin görevi. Bu yüzden sabahları okulda İstiklal Marşı'nı okurken kendimi çok şanslı hissediyorum.

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6. Atatürk'ün açtığı yolda gitmeyi öğreniyorum.

Atatürk hep aklın ve bilimin yolundan gitmiş. Ben de onun gösterdiği yolda ilerleyerek düşünen, barışçı, zeki, ahlaklı ve cesur bir insan olmak istiyorum. Bu yüzden derslerimi ezberlemeye çalışmıyorum, öğretmenlerime neden öyle olduğunu sorarak anlamaya çalışıyorum. Çünkü onun gibi düşünebilmek, onun izinden gitmek dünyayı daha güzel bir yapacak diye düşünüyorum.

7. Yaratıcılığımı kullanabiliyorum.

Okuldaki müzik ve resim gibi derslerde yaratıcılığımı istediğim gibi kullanabiliyorum. Aslında resimde çok iyi değilim ama bu özgürlük bana kendimi iyi hissettiriyor. Çünkü oyun gibi geliyor. Hem sınıfımda gerçekten güzel resim yapan, şarkı söyleyen, müzik aleti çalan arkadaşlarım var. Atatürk sanatı da çok severmiş, o yüzden bunları yapan arkadaşlarımı görünce çok seviniyorum.

8. Çocukların sesi duyuluyor.

Biz çocukların sesi Atatürk sayesinde duyuluyor. Mesela 23 Nisan'da bazı çocuklar başkanların koltuklarına oturuyor ve onlarla konuşuyor. Bunu hiç yaşamadım ama bence çok özel bir durum. Başka hiçbir ülkede böyle bir şey olduğunu görmedim. O yüzden de değerli hissediyorum.

9. Özgürce oyun oynayabiliyorum.

Bazı haberler başka ülkelerdeki çocukları gösterdiğinde çok üzülüyorum. Benim yaşımda çocuklar çalışmak zorunda kalıyor ve düzgün beslenemiyor. Ama ben hem okula gidiyorum, hem istediklerimi yiyip giyiyorum. Hem de canım isterse özgürce oyun oynuyorum. Bu çok büyük bir özgürlük ve Atatürk sayesinde çocukluğumuzu yaşayabiliyoruz.

10. Barış içinde yaşayabiliyorum.

Atatürk hep 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyerek barışın önemini vurgulamış. Ben bu sözü çok seviyorum. Çünkü bana kimseyle kavga etmeden yaşamam için güç veriyor. Bizim ülkemizde savaşlar yok, silah sesleri yok. Bunlar hep Atatürk sayesinde oldu. O olmasa belki bugün bir ülkemiz bile olmayacaktı. Ama burada hep birlikte barış içinde yaşayabiliyoruz.

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11. Hayal kurabiliyorum.

Büyükler hep bana büyüyünce ne olmak istediğimi soruyorlar. Ben de hep bir şeyler hayal ediyorum. Bazen astronot, bazen bilim insanı, bazen de doktor olmak istiyorum. Kararımı daha tam vermedim ama her şeyi hayal etmek çok güzel bir his. Kimse çocukların hayallerine saçma demiyor. Çünkü Atatürk de dememiş ve çocukları hep çok sevmiş.

12. Atatürk gibi bir liderim var.

Her şeyden önemlisi benim Atatürk gibi bir liderim var. Çünkü onun fikirleri hala yaşıyor. Hem büyüdükçe onu daha iyi tanıyor ve anlıyorum. Onu anladıkça da aslında ne kadar önemli olduğunu hatırlayıp kendimi çok ama çok şanslı hissediyorum. Başka hiçbir ülkeye onun gibi bir lider gelmemiş. Bence Atatürk'ün kurduğu bu ülkede herkes onun gibi bir lideri olduğu için dünyanın en şanslı insanı. ❤️

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derin
derin
Onedio Üyesi
Adım Derin. 10 yaşındayım. Ablamla oyun oynamayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. 4. sınıfa gidiyorum.
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