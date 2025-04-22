Çocukların Gözünden: Gelecek İçin Nasıl Bir Türkiye’nin Hayalini Kuruyoruz?
Merhaba! Ben 10 yaşındayım. Adım Derin. Bugün size büyüklerin dünyasına birazcık çocuk gözüyle bakmak istiyorum. Çünkü biz çocuklar da büyüyoruz ve bir gün bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Ama o gün geldiğinde nasıl bir Türkiye olsun isteriz, hiç düşündünüz mü?
İşte böyle bir yerde! 🌈✨
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. Meslekler sadece doktor ya da mühendis değil, her şey olabilir!
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2. Bizim yaptığımız şeyler de sergilensin!
3. Okullar oyun alanı gibi olsun, sıkıcı değil!
4. Uçan arabalar olsun.
5. Kitap otomatları her köşede dursun, tıpkı su otomatı gibi!
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6. Hayvanlar özgür olsun.
7. Her yer rengârenk, gri binalar yok!
8. Mahallelerde çok çok çok büyük parklar olsun!
9. Okulda her ay bir hediyeleşme günü olsun.
10. Çocuklar da artık fikir verebilsin, sadece büyükler değil!
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Adım Derin. 10 yaşındayım. Ablamla oyun oynamayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. 4. sınıfa gidiyorum.
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