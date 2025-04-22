Çocukların Gözünden: Gelecek İçin Nasıl Bir Türkiye’nin Hayalini Kuruyoruz?

Merhaba! Ben 10 yaşındayım. Adım Derin. Bugün size büyüklerin dünyasına birazcık çocuk gözüyle bakmak istiyorum. Çünkü biz çocuklar da büyüyoruz ve bir gün bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Ama o gün geldiğinde nasıl bir Türkiye olsun isteriz, hiç düşündünüz mü?

İşte böyle bir yerde! 🌈✨

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.