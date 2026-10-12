Çocuklar İçin Probiyotik Nasıl Seçilir? Yaşa ve Kullanım Şekline Göre Anlattık!

Çocuğunuz için probiyotik mi araştırıyorsunuz? Vitamin içeriği, lif bileşenleri, kullanım şekli gibi birçok detay var ve bu detaylar kafa karışıklığı yaratabiliyor. Probiyotik seçerken bakılabilecek kriterleri Culturelle® Probiyotik üzerinden inceliyoruz. Çocuğunuz için herhangi bir takviye kullanmaya başlamadan önce çocuk doktorunuza danışmanızı öneririz.

Son Güncelleme: 9 Eylül 2026

NOT: İlaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık, düzenli ilaç kullanımı veya alerji gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.