Çocuklar İçin Probiyotik Nasıl Seçilir? Yaşa ve Kullanım Şekline Göre Anlattık!
Çocuğunuz için probiyotik mi araştırıyorsunuz? Vitamin içeriği, lif bileşenleri, kullanım şekli gibi birçok detay var ve bu detaylar kafa karışıklığı yaratabiliyor. Probiyotik seçerken bakılabilecek kriterleri Culturelle® Probiyotik üzerinden inceliyoruz. Çocuğunuz için herhangi bir takviye kullanmaya başlamadan önce çocuk doktorunuza danışmanızı öneririz.
Son Güncelleme: 9 Eylül 2026
NOT: İlaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık, düzenli ilaç kullanımı veya alerji gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
Çocuğunuz için probiyotik seçerken ürünün içeriğini ve kullanım özelliklerini değerlendirmek önemlidir. Culturelle® Probiyotik; probiyotik mikroorganizmalar, lif ile C ve D vitaminleri içeren doğal çilek aromalı bir takviye edici gıdadır. İçeriğindeki C ve D vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
Çocuklar İçin Probiyotik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Culturelle® İçeriğinde Lif ve Vitaminler
• Lif (Fruktooligosakkarit): Culturelle® formülünde probiyotik mikroorganizmaların yanında, prebiyotik olarak sınıflandırılan bir lif türü olan fruktooligosakkarit de bulunuyor.
• C ve D Vitamini: Culturelle®'nin içeriğinde bulunan C ve D vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
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Kimler İçin Uygun Değil?
Sıkça Sorulan Sorular:
Soru: Çocuklar için probiyotik nasıl seçilir?
Cevap: Tek bir 'en iyi' probiyotik yoktur. Seçim yaparken ürünün içerdiği suşlar, bu suşlarla ilgili çalışmalar, üretim yöntemi ve içerik bilgileri değerlendirilebilir. Culturelle® formüllerindeki suşlar klinik çalışmalarda kullanılmıştır; üretimde liyofilizasyon ve kriyoprezervasyon yöntemleri uygulanır ve ürün koruyucu, gluten, laktoz ve renklendirici içermez. Çocuklarda takviye kullanımına başlamadan önce çocuk doktorunuza danışmanız önerilir.
Soru: Probiyotiklerde saşe formu nasıl kullanılır?
Cevap: Saşe formu, tek kullanımlık ölçülü paketler halinde sunulur. Soğuk bir yiyecek ya da içeceğe karıştırılarak veya doğrudan dil üzerine dökülerek kullanılabilir.
Soru: Çocuklar için probiyotik seçerken nelere dikkat edilmeli?
Cevap: Çocuklar için probiyotik seçerken suşların klinik geçmişine, üretim yöntemine, içerikteki lif ve vitaminlere ve alerjen bilgisine bakılabilir. Culturelle®'in formülünde prebiyotik olarak sınıflandırılan FOS lifi de bulunur. Çocuğunuza uygun yaklaşımı belirlemek için çocuk doktorunuzla görüşmeniz önerilir.
Kaynaklar:
Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete, güncel değişiklikleriyle)
https://saglikbeyani.titck.gov.tr/documents/SA%C4%9ELIK%20BEYANLARI%20TAM%20L%C4%B0STE.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/Eki_7476a215-404f-4fa2-bf46-6266fad8d592.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/GIDA1_af200b14-932f-4c3f-a834-382eb75b7b5c.pdf
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