Çocuklar Bu Oyunda Matematik Sorularını Hareket Ederek Yanıtlıyor!

Çocuğunuzun yanında durup ilk sorulara ve oyun yönergelerine birlikte bakın. “Bu cevabı nasıl buldun?” diye sormak, oyun sırasında düşündüklerini sizinle paylaşması için bir başlangıç olabilir. Böylece ilk deneme, üzerine konuşabileceğiniz ortak bir etkinliğe de dönüşebilir.

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