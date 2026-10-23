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Çocuklar Bu Oyunda Matematik Sorularını Hareket Ederek Yanıtlıyor!

Çocuklar Bu Oyunda Matematik Sorularını Hareket Ederek Yanıtlıyor!

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Onedio Content - Onedio Editörü
23.10.2026 - 15:32
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Bir matematik sorusunun cevabını zıplayarak seçmek nasıl olurdu? Active Minds’ın Hoppy Math oyunu, 5-10 yaş arası çocukların matematik pratiğine hareket katıyor. Öğretmenler ve akademisyenlerle birlikte geliştirilen Hoppy Math, geliştirme sürecinde okullarda 2.000’den fazla çocukla test edildi.

Ekrandaki soruyu düşün, seçeneklere bak ve cevabını hareketinle ver. Çocuğunuzla yeni bir oyun keşfetmek istiyorsanız, işte Hoppy Math hakkında bilmeniz gereken beş şey.

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Cevabı bulmak kadar nasıl seçtiğiniz de oyunun parçası.

Cevabı bulmak kadar nasıl seçtiğiniz de oyunun parçası.

Hoppy Math’te çocuklar oyuna göre adım atarak, uzanarak veya zıplayarak cevap veriyor. Hareket, soruların arasına eklenen bir mola değil; doğrudan oynama biçimi. Çocuk düşündüğü cevabı bedeniyle seçiyor.

Matematik tekrarına oyun havası katıyor.

Hoppy Math, matematikte tekrar ve pekiştirme için hareketli bir oyun seçeneği sunuyor. Çocuklar sayma, sayıları karşılaştırma ve temel işlemler gibi konularda hareket ederek pratik yapabiliyor. Amaç, çocukların matematikle daha olumlu bir ilişki kurmasına yardımcı olmak ve tekrarı keyifli bir oyun deneyimine dönüştürmek.

Hareket ederken düşünmek de gerekiyor.

Hareket ederken düşünmek de gerekiyor.

Burada yalnızca zıplamak yetmiyor. Çocuk soruyu takip ediyor, seçenekleri karşılaştırıyor ve bir karar veriyor. Cevabını seçerken dikkatini hem soruya hem de oyun yönergelerine veriyor.

Ek bir oyun kumandası aramanıza gerek yok.

Oyun, uyumlu bir telefon veya tabletin kamerasıyla çalışıyor. Ek kontrolcü ya da giyilebilir sensör gerektirmiyor. Cihazı sabit bir yere koymak ve çocuğun güvenle hareket edebileceği boş bir alan hazırlamak gerekiyor.

İlk oyunu birlikte keşfedebilirsiniz.

İlk oyunu birlikte keşfedebilirsiniz.

Çocuğunuzun yanında durup ilk sorulara ve oyun yönergelerine birlikte bakın. “Bu cevabı nasıl buldun?” diye sormak, oyun sırasında düşündüklerini sizinle paylaşması için bir başlangıç olabilir. Böylece ilk deneme, üzerine konuşabileceğiniz ortak bir etkinliğe de dönüşebilir.

Active Minds ve Hoppy Math hakkında daha fazla bilgi için activeminds.ai adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hoppy Math’i keşfedin ve indirme seçeneklerine ulaşın!

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