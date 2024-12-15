Çocuk Bakımı Konusunda Her Anneyi Rahatlatacak 11 Teknolojik Alet ve Uygulama
Çocuk Bakımı Konusunda Her Anneyi Rahatlatacak 11 Teknolojik Alet ve Uygulama
Bazı uygulamalar ve teknolojik aletler gerçekten de hayat kurtarıyor. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı da kaçınılmaz bir gerçek. İşte annelerin hayatlarını kurtaracak o uygulama ve teknolojilere birlikte bakalım!
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1. Emzirme Takibi
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2. Radyo Bebek
3. GPS saatleri
4. Flat Tomato
5. Akıllı biberon ısıtıcıları
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6. Baby Nursing
7. Akıllı sesli asistanlar
8. Yemek hazırlama robotları
9. BabyShusher
10. Beyaz gürültü jeneratörü
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11. WebMD Baby
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