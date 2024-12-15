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Çocuk Bakımı Konusunda Her Anneyi Rahatlatacak 11 Teknolojik Alet ve Uygulama

etiket Çocuk Bakımı Konusunda Her Anneyi Rahatlatacak 11 Teknolojik Alet ve Uygulama

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 16:01

Bazı uygulamalar ve teknolojik aletler gerçekten de hayat kurtarıyor. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı da kaçınılmaz bir gerçek. İşte annelerin hayatlarını kurtaracak o uygulama ve teknolojilere birlikte bakalım!

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1. Emzirme Takibi

1. Emzirme Takibi

Hem bebeğinizi emzirme zamanlarınızı kontrol etmenizi sağlayan hem de bebeğinizin uyku düzenini gözlemlemenize olanak sağlayan bu uygulamayı kullanması oldukça kolay. Özellikle takip etme açısından da işinizi oldukça hafifletecek.

2. Radyo Bebek

2. Radyo Bebek

İçerisinde müzik, ninni ve masalların olduğu bu mobil uygulama bebeğinizi çok daha kolay uyutmanızı sağlayacak. Yapmanız gereken tek şey uygulama içerisinden çalması için bir şey seçmeniz. Sonrası oldukça basit ve keyifli!

3. GPS saatleri

3. GPS saatleri

Çocuğunuzun nerede olduğunu anlık olarak takip etmenizi sağlayan bu saatler hem çok şık hem de oldukça işlevsel. Özellikle okul çağındaki çocuklar için harika bir akıllı aksesuar. Saat sayesinde çocuğunuzu anlık olarak takip edebilirsiniz.

4. Flat Tomato

4. Flat Tomato

Annelerin günlük yapacaklarını takip etmeleri için tasarlanan bu uygulama kolay arayüzü ile dikkat çekiyor. Aklınıza gelen yapmak istediğiniz işleri not almanız ve sonrasında buradan takip etmeniz yeterli.

5. Akıllı biberon ısıtıcıları

5. Akıllı biberon ısıtıcıları

Süt veya mama hazırlarken ideal sıcaklığı ayarlayan akıllı biberon ısıtıcıları, beslenme işini hızlı ve kolay hale getirmeyi sağlıyor. Dilediğiniz zaman ısıtıcıya biberonu koyarak, bebeğinize en uygun ısıya getirebiliyorsunuz. Hem zamandan kazanıyorsunuz hem de tam kıvamında bir ısı ayarlayabiliyorsunuz.

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6. Baby Nursing

6. Baby Nursing

Bebeğinizin tüm sağlık verilerini tek bir yerde toplamak istiyorsanız Baby Nursing uygulaması hayatınızı kolaylaştıracak. Bebeğinizin ağırlık, boy, aşıları ve daha pek çok sağlık verisini bu uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.

7. Akıllı sesli asistanlar

7. Akıllı sesli asistanlar

Evdeki akıllı hoparlörler  çocukların masal dinlemesini veya müzik çalmasını sağlayabilir. Aynı zamanda kendiniz için de hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz. Her açıdan günlük hayatınızı kolaylaştıracak bir teknoloji diyebiliriz.

8. Yemek hazırlama robotları

8. Yemek hazırlama robotları

Ev yapımı mamaları hızlıca hazırlamanızı sağlayan ve bebek mamaları ile yemekleri için geliştirilen bu akıllı robotlar çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarını da değiştirecek. Hem sağlıklı hem de pratik yemekler yapabilirsiniz.

9. BabyShusher

9. BabyShusher

Bu aslında bebeğiniz ağlarken sizin artık 'şşşşş' demekten yorulduğunuz anda devreye giren bir teknoloji. Bunun hem akıllı cihazı hem de uygulaması var. Bebeğinizin ağlama tonuna göre sesi artırıyor veya azaltıyor. Gerçekten hayat kurtarıcı!

10. Beyaz gürültü jeneratörü

10. Beyaz gürültü jeneratörü

Nötr gürültü sağlayan bu cihaz aslında çocuğunuzun anne karnında duyduğu sese çok yakın bir frekans çıkartıyor. Bu sayede çocuğunuz çok rahat bir şekilde uykuya dalabiliyor. Hatta bunu yetişkinler bile kullanıyor.

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11. WebMD Baby

11. WebMD Baby

Çocuğunuz hakkında yaşına göre ihtiyacınız olan her şeyi bulabileceğiniz bir uygulama olsaydı nasıl olurdu? İşte bu uygulama tam olarak ona yarıyor. Yapmanız gereken tek şey çocuğunuzun bilgilerini girmek!

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Begüm
Begüm
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