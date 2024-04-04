Çocuğunuzun Hobilerini Keşfetmesini Nasıl Sağlayabilir ve Onu Nasıl Motive Edebilirsiniz?

Kendilerini yeni keşfeden çocukların en büyük rol modeli aile bireyleridir. Rol modellerinin, her zaman yanlarında olup onları desteklemesi kendilerine daha çok güvenmelerini sağlar. Yeteneklerini geliştirme konusunda, kimi zaman umutsuzluğa kapılabilirler ve iyi bir bir teselliyle ihtiyaçları olabilir.