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Çocuğunuzun Hobilerini Keşfetmesini Nasıl Sağlayabilir ve Onu Nasıl Motive Edebilirsiniz?

Çocuğunuzun Hobilerini Keşfetmesini Nasıl Sağlayabilir ve Onu Nasıl Motive Edebilirsiniz?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 17:01

Çocuklar kendi yeteneklerini keşfetme sürecindeyken en çok aile bireylerinin sunacağı desteğe ihtiyaçları vardır. Doğru bir yönlendirmeyle çocuğunuzu sevdiği bir aktivitede başarılı ve mutlu bir şekilde görebilirsiniz. Bu konuda bazı noktalar oldukça önemlidir.

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Çocuklar, küçük yaşlarda kendilerini keşfetmeye başlarlar. Ebeveynler çocukların bu yeteneklerini keşfettiklerinde ise çocuklarının potansiyelini nasıl üst seviyeye çıkarabilecekleri konusunda kafalarında soru işareti oluşur.

Hobiler, insanların severek yaptıkları boş zaman aktiviteleridir. Çocuklar sadece eğlenceli vakit geçirmek için kendilerine uğraş bulsalar bile, bazı hobileri konusunda oldukça yetenekli olurlar ve bu yeteneği keşfedecek olan kişiler ailelerdir.

Çocukların, yeteneklerini keşfettikten sonra onlarla kuracağınız iletişim oldukça önemlidir. Çocuğunuza baskı uygulamamak ise onlara daha çok alan açar.

Çocukların en üretken oldukları kısım severek yaptıkları şeylerdir. Çocuğunuzun kendini ifade etmesinde hobiler oldukça yararlıdır ama bu süreçte tek bir konu değil, birden fazla konuda da yetenekli olabilirler. Bu süreci iyi yönetebilmek, birçok alanda çocuğun yeteneğini keşfetmesini sağlar.

Ebeveynlerin en önemli görevlerinden biri de, çocuklara fayda sağlayabilecek hobilere yönlendirmek ve başarılı olmaları için gereklilikleri yerine getirmektir.

Çocuklarınıza, yetenekli oldukları bir konuda alışkanlık kazandırmaya çalışırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, her çocuğun özel olduğu ve yeteneklerinin de farklılık gösterebileceğidir. Çocuklarla iyi bir iletişim kurmak, onlara kendilerini ifade etmek için güvenli bir ortam sağlar.

Daima, onların yanında olduğunuzu hissettirin ve ne durumda olursa olsun motivasyonlarını kaybetmemeleri için çabalayın.

Kendilerini yeni keşfeden çocukların en büyük rol modeli aile bireyleridir. Rol modellerinin, her zaman yanlarında olup onları desteklemesi kendilerine daha çok güvenmelerini sağlar. Yeteneklerini geliştirme konusunda, kimi zaman umutsuzluğa kapılabilirler ve iyi bir bir teselliyle ihtiyaçları olabilir.

Hobilerin her zaman eğlenceli tarafını gören çocuklar, işin zor kısmıyla karşılaştıkları zaman bocalayabilirler.

Çocukların ilgi alanlarına yönelik aktiviteleri, ödevleri, sorumluluklarını onlara dayatarak sunmak ve sürekli bu durum üzerinden baskı kurmak çocuğun gelişimi için katkı sunmaz. Onlara zorlukları, eğlenceli hale getirerek yapmasını öğretebilirsiniz.

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Çocukların kendilerini keşfedebilecekleri alanlar yaratarak içlerindeki cevheri de ortaya çıkarabilirsiniz.

Elinizden geldiği sürece çocuklarınızı kendilerini geliştirebilecekleri bir ortama götürmek kendilerini keşfetmelerinde büyük rol oynar. Örneğin, dövüş sporlarına meraklı bir çocuğunuz varsa kendi seçeceği bir dövüş sporuna yazdırabilirsiniz.

Çocuğunuzu doğru hobiye yönlendirdiğinizden emin olmalısınız çünkü her insan, sevmeyerek yapmaya çalıştığı bir işte mutsuz olur.

Hobi edinmenin yararlarından bahsetsek de çocuğunuzun ilgi alanı olmayan bir spora yönlendirmeniz çocuğu olumsuz etkiler. Çünkü severek yapılan bir hobinin kişisel gelişime sunduğu katkı inanılmazdır. Çocuğunuzun stresle başa çıkmasına yardımcı olur ve sorumluluk kazandırır.

Ebeveyn kendi gözlemlerinden sonra bir uzmana danışarak onun da görüşlerini almalıdır.

Çocukların motivasyon kaynağı tamamen ilgi alanlarından geçmektedir. Alanında başarılı insanlardan fikir almak, doktora görünmek ya da çocuklarınızın öğretmenlerine danışmak yapmanız gerekenlerdendir. Hobilerini kontrollü bir şekilde yöneten çocuklar maksimum verim alırlar.

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