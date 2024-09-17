Çocuğunuzu Çift Dilli Yetiştirebilmek Adına Atmanız Gereken 10 Adım
Çocuğunuzu Çift Dilli Yetiştirebilmek Adına Atmanız Gereken 10 Adım
Günümüzde dil bilmenin önemi giderek artıyor. Eğer siz de çocuğunuzun dil becerisini geliştirmek için onu çift dilli yetiştirmek istiyorsanız size birkaç önerimiz var…
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1. Erken yaşta başlamak çok önemli.
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2. Günlük hayata ikinci dili de katın.
3. Ebeveynler arasında dil paylaşımı yapın.
4. Dil öğrenmeyi eğlenceli hale getirin.
5. Her iki dilde de kitaplar okuyun.
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