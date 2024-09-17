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Çocuğunuzu Çift Dilli Yetiştirebilmek Adına Atmanız Gereken 10 Adım

etiket Çocuğunuzu Çift Dilli Yetiştirebilmek Adına Atmanız Gereken 10 Adım

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 22:31

Günümüzde dil bilmenin önemi giderek artıyor. Eğer siz de çocuğunuzun dil becerisini geliştirmek için onu çift dilli yetiştirmek istiyorsanız size birkaç önerimiz var…

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1. Erken yaşta başlamak çok önemli.

Dil öğrenmede en başarılı olunan yaşlar, çocukluk dönemleri. Hatta çocuğunuzu dil eğitimine ne kadar erken yaşta başlatırsanız o kadar iyi sonuç elde edebilirsiniz. Dil öğrenme sürecinin daha kalıcı olması için erken başlamak önemli.

2. Günlük hayata ikinci dili de katın.

www.boredpanda.com

Dil öğrenmenin en etkili yollarından biri, günlük hayata o dili de katmaktır. Yani çocuğunuzla günlük hayatta konuşurken ikinci dili de kullanmanızı öneririz. Örneğin sabahları bir dili, akşamları ise ikinci dili kullanabilirsiniz.

3. Ebeveynler arasında dil paylaşımı yapın.

Günü bölmenin yanı sıra ebeveynler arasında dil paylaşımı yapmak da bir başka yol olabilir. Örneğin bir ebeveyn tamamıyla Türkçe konuşurken, diğer ebeveyn ise seçilen ikinci dili kullansın. Böylece çocuğunuz diller arasında ayrımı da daha rahat yapar.

4. Dil öğrenmeyi eğlenceli hale getirin.

Dil öğrenmeyi yalnızca bir dersten ibaret hale getirmemek gerekiyor. Çocuğunuzu çift dilli yetiştirirken motivasyonunu artırmak için şarkıları, dil kartlarını ve kelime oyunlarını kullanabilirsiniz. Böylece süreç sıkıcı olmak yerine eğlenceli bir hal alır.

5. Her iki dilde de kitaplar okuyun.

Çocuğunuza yatmadan önce kitap okumak onun kelime dağarcığını geliştirmek için ideal yollardan biridir. Ancak bunu yalnızca Türkçe yapmamak lazım. Seçtiğiniz ikinci dilin birbirinden keyifli A1 seviyesindeki masallarını çocuğunuza okuyabilirsiniz.

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6. Teknolojiyi kullanmaktan çekinmeyin.

Hayatın her alanında teknolojiyi doyasıya kullanıyoruz. Dil öğrenme aşamasında neden kullanmayalım ki? Çocuğunuzu çift dilli yetiştirmeye çalışırken en çok işinize yarayan şeylerden biri de çizgi filmler ve oyunlar olacaktır. Kontrollü bir şekilde yapacağınız seçimler ile dil eğitimini eğlenceli hale getirebilirsiniz.

7. İmkanınız varsa seyahat edin.

Dil öğrenmenin en doğru yollarından biri de yurt dışına çıkarak direkt dili yerinde duymaktır. Öğretmeye çalıştığı dillerin konuşulduğu ülkelere seyahat etmek bu anlamda çok fayda sağlayacaktır. Ayrıca bu seyahatler sayesinde çocuğunuzu kültürle de tanıştırmış olursunuz.

8. Süreç boyunca sabırlı olmayı unutmayın.

Çift dilli eğitim sürecinde zorlandığınız ve hatta belki de pes etmek istediğiniz günler olacaktır. Ancak bu yolculukta çocuğunuzun üstüne çok gitmemeli, onun üzerinde baskı kurmamalısınız. Böyle bir durumda onun eğitimden uzaklaşmasına sebep olabilirsiniz. Sabırlı olmak önemli!

9. Ana dilini geliştirmeye özen gösterin.

Her ne kadar çocuğunuza bir dil daha katmak istiyor olursanız olun aslında ana dilini geliştirmeyi aksatmamanız gerekiyor. Çünkü ana dili çocuğunuz için bir temel oluşturuyor. Ana dilini iyice öğrendikçe ikinci dili de öğrenmek kolaylaşıyor. Anlayacağınız sürecin kolaylaşması için bu önemli bir madde.

10. Dil karışıklığında umutsuzluğa düşmeyin.

Çocuğunuz bu süreçte zaman zaman kelimeleri veya gramer yapılarını karıştırabilir ve bu oldukça doğal bir şeydir. Bu gibi durumlarda çocuğunuzu bozmak veya ona gülmek yerine onu teşvik edecek şekilde hareket etmelisiniz.

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