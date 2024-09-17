Çocuğunuzu Çift Dilli Yetiştirebilmek Adına Atmanız Gereken 10 Adım

Her ne kadar çocuğunuza bir dil daha katmak istiyor olursanız olun aslında ana dilini geliştirmeyi aksatmamanız gerekiyor. Çünkü ana dili çocuğunuz için bir temel oluşturuyor. Ana dilini iyice öğrendikçe ikinci dili de öğrenmek kolaylaşıyor. Anlayacağınız sürecin kolaylaşması için bu önemli bir madde.