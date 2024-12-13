Çocuğunuzla Temelleri Sağlam İyi Bir İletişim Kurmanın 11 Altın Kuralı

Günlük rutin sorular yerine merakını cezbeden yaratıcı sorular sorarak dünyasını keşfet. 'Okulda ne yaptın?' yerine, 'Bugün seni en çok ne şaşırttı?' gibi sorularla sohbeti derinleştir. Bu yaklaşım, çocuğun sıradan cevapların ötesine geçmesini sağlar. Ona farklı pencerelerden bakmayı öğretir ve düşünme yetisini güçlendirir. Sorularınla ne kadar ilgili olduğunu göstermek, ikiniz arasındaki iletişimi de bir o kadar sağlamlaştıracak. Unutma, her cevap yeni bir macera!