Çocuğunuzla Temelleri Sağlam İyi Bir İletişim Kurmanın 11 Altın Kuralı
Çocuğunuzla Temelleri Sağlam İyi Bir İletişim Kurmanın 11 Altın Kuralı
Çocuklarla sağlıklı iletişim kurmak, bazen mayın tarlasında yürümek gibi hissettirebilir; yanlış bir kelime ya da bakış, tüm dengeyi bozabilir! Ama merak etme, birkaç altın kuralla bu zorlu yolculuk keyifli bir keşfe dönüşecek! İşte o kurallar...
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1. Dinle, anla, konuş!
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2. Sorular sorarak keşfet.
3. Yargılamadan anlatmasına izin ver.
4. Empati kurmayı unutma.
5. Açık ve net ol.
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6. Beraber kaliteli zaman geçir.
7. Sabırlı olmayı hatırla.
8. Duygularını paylaş.
9. Olumlu pekiştirme yap.
10. Oyunla iletişim kur.
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11. Sınırları belirle.
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