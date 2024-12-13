onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Anne Bebek
Çocuğunuzla Temelleri Sağlam İyi Bir İletişim Kurmanın 11 Altın Kuralı

etiket Çocuğunuzla Temelleri Sağlam İyi Bir İletişim Kurmanın 11 Altın Kuralı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 16:01

Çocuklarla sağlıklı iletişim kurmak, bazen mayın tarlasında yürümek gibi hissettirebilir; yanlış bir kelime ya da bakış, tüm dengeyi bozabilir! Ama merak etme, birkaç altın kuralla bu zorlu yolculuk keyifli bir keşfe dönüşecek! İşte o kurallar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Dinle, anla, konuş!

1. Dinle, anla, konuş!

Çocuklar kendilerini ifade ederken en çok dinlenilmek ister. Onu dinlerken göz teması kurarak gerçekten anladığını hissettir. Araya girip kendi fikirlerini dayatmak yerine hikayesinin sonunu bekle. Bazen anlattıkları, senin gözünde küçük detaylar olabilir ama onun dünyasında devasa bir öneme sahip! Ona kulak vermek, 'Sen önemlisin' demenin en güzel yoludur. Böylece hem güvenini kazanır hem de daha açık konuşmasını sağlarsın.

2. Sorular sorarak keşfet.

2. Sorular sorarak keşfet.

Günlük rutin sorular yerine merakını cezbeden yaratıcı sorular sorarak dünyasını keşfet. 'Okulda ne yaptın?' yerine, 'Bugün seni en çok ne şaşırttı?' gibi sorularla sohbeti derinleştir. Bu yaklaşım, çocuğun sıradan cevapların ötesine geçmesini sağlar. Ona farklı pencerelerden bakmayı öğretir ve düşünme yetisini güçlendirir. Sorularınla ne kadar ilgili olduğunu göstermek, ikiniz arasındaki iletişimi de bir o kadar sağlamlaştıracak. Unutma, her cevap yeni bir macera!

3. Yargılamadan anlatmasına izin ver.

3. Yargılamadan anlatmasına izin ver.

Çocuklar, yargılanacaklarını hissettiklerinde içine kapanır. Onu eleştirmeden, fikirlerini açıkça ifade etmesine fırsat ver. Sana anlattığı şeyler bazen saçma ya da önemsiz görünebilir, ama onun için büyük bir mesele olabilir. Yargısız bir ortam, ona 'Her şeyi seninle paylaşabilirim' güvenini aşılar. Bu yaklaşım, ona hata yapmanın doğal olduğunu ve çözümlerin birlikte bulunabileceğini öğretir. Yargısız dinlemek, sağlam iletişimin en temel taşıdır.

4. Empati kurmayı unutma.

4. Empati kurmayı unutma.

Empati, çocuğun duygularını anlamanın anahtarı. Onun dünyasına gir ve yaşadıklarına kendi gözlerinle bakmaya çalış. Belki bir oyun kaybetmek ya da bir arkadaşının sözü, onun için dev bir krizdir. Duygularını küçümsemeden, anlayışla yaklaş. 'Ben olsam ne hissederdim?' sorusunu kendine sorarak, onun duygularına dokunabilirsin. Böylece çocuk, kendini anlaşılmış ve değerli hisseder.

5. Açık ve net ol.

Çocuklar karmaşık cümlelerden ziyade sade ve net ifadelerden daha çok anlar. Ona ne anlatmak istiyorsan dolambaçlı yollara sapmadan, doğrudan söyle. Anlaşılır olmak, çocuğun ne beklemesi gerektiğini bilmesini sağlar. Açık sözlü olmak aynı zamanda güven duygusunu da pekiştirecektir. Karmaşık mesajlar yerine net ifadeler kullanmak, yanlış anlaşılmaları da önler. Böylece çocuğun, söylediklerine daha çok kulak verir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Beraber kaliteli zaman geçir.

Beraber izlenen bir çizgi filmden daha fazlasını yapmaya çalış: birlikte resim yapın, bahçede mini bir maceraya atılın ya da yeni bir tarif deneyin. Bu anlar, çocuğun hafızasında kalıcı izler bırakır ve sana olan güvenini yükseltir. Önemli olan, o anlara odaklanmak ve tamamen orada olmak!

7. Sabırlı olmayı hatırla.

7. Sabırlı olmayı hatırla.

İletişim, özellikle çocuklarla, sabır gerektiren bir sanattır. Belki aynı soruyu birkaç kez tekrarlayacak, belki de aynı hikayeyi defalarca anlatmak isteyecek. Bu anlar, aslında onun seninle bağlantı kurmaya çalıştığının işaretidir. Sabırlı olmak, çocuğuna değer verdiğini gösterir ve güvenini artırır. Unutma, senin sabrın, onun kendini daha rahat ifade etmesini sağlar.

8. Duygularını paylaş.

8. Duygularını paylaş.

Kendi duygularını çocuğunla paylaşarak, ona duygularını ifade etmenin önemini öğret. 'Bugün biraz yorgunum' veya 'Bu beni çok mutlu etti' gibi cümlelerle ona örnek ol. Böylece o da hislerini ifade etmekten çekinmez. Duygularını gizlemeyen çocuklar, ileride sağlıklı iletişim kurar. Aynı zamanda duygularını anlayan ve kabul eden bir ortamda büyür. Senin açıklığın, onun da içini dökmesini kolaylaştırır.

9. Olumlu pekiştirme yap.

9. Olumlu pekiştirme yap.

Çocuğun yaptığı küçük şeyleri fark edip olumlu geri bildirim vermek, özgüvenini fazlasıyla yükseltir. Ona her zaman neyi yanlış yaptığını değil, neyi doğru yaptığını göster. Küçük başarılarını bile takdir ederek, onun için büyük motivasyon kaynakları yaratabilirsin. Bu tutum, onu da daha fazla çaba göstermeye teşvik eder. Unutma, küçük bir 'Aferin!' bile kocaman bir gülümsemeye dönüşebilir.

10. Oyunla iletişim kur.

10. Oyunla iletişim kur.

Oyun, çocukların dünyasında en etkili iletişim aracıdır. Birlikte oyun oynayarak, onun dünyasına dahil olabilir ve duygularını keşfedebilirsin. Oyunlar sırasında çocuğun, normalde anlatamayacağı şeyleri farkında olmadan dile getirir. Oyun oynamak, ona eğlenirken öğretmenin ve bağ kurmanın en eğlenceli yoludur. Aynı zamanda ortak bir dil oluşturur. İletişimi güçlendiren en doğal yöntem budur!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sınırları belirle.

11. Sınırları belirle.

Çocuklar, sınırlarla güvende hisseder. Kurallar koyarken net ol ama bunu sevgiyle yap. Sert kurallar yerine nedenlerini anlayabileceği şekilde anlatmak, onun kurallara uyma motivasyonunu yükseltir. Tutarlı ve adil sınırlar, çocuğa doğru ile yanlış arasındaki farkı öğretir. Aynı zamanda sorumluluk bilinci kazandırır. Sevgi dolu kurallar, sağlam iletişimin ve güvenin temellerini atar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın