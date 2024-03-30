Çocuğunuza Doğum Günü İçin Almanız Gereken Hediyeyi Söylüyoruz!
Çocuğunuza Doğum Günü İçin Almanız Gereken Hediyeyi Söylüyoruz!
Çocuğunuza doğum günü için bir hediye almak istiyor ama hala ne alacağınıza karar veremediyseniz testimiz size yol gösterecek. Çocuğunuzun doğum günü yaklaştıysa haydi teste!
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1. Önce çocuğunuzla aranızdaki ilişkiyi öğrenelim...
2. Peki, çocuğunuzun okulda en sevdiği ders ne?
3. Çocuğunuz boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor?
4. Küçüklüğünden beri oynadığı ve hala sakladığı bir oyuncağı var mı?
5. Klasik bir soru ile devam edelim. Çocuğunuz büyüyünce ne olmak istiyor?
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6. Çocuğunuzun en sevdiği rengi de öğrenelim...
7. Çocuğunuzun yapmaktan en çok zevk aldığı aktivite ne?
8. Beraberken en çok nereye gidiyorsunuz?
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