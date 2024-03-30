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Çocuğunuza Doğum Günü İçin Almanız Gereken Hediyeyi Söylüyoruz!

etiket Çocuğunuza Doğum Günü İçin Almanız Gereken Hediyeyi Söylüyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 17:01

Çocuğunuza doğum günü için bir hediye almak istiyor ama hala ne alacağınıza karar veremediyseniz testimiz size yol gösterecek. Çocuğunuzun doğum günü yaklaştıysa haydi teste!

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1. Önce çocuğunuzla aranızdaki ilişkiyi öğrenelim...

2. Peki, çocuğunuzun okulda en sevdiği ders ne?

3. Çocuğunuz boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor?

4. Küçüklüğünden beri oynadığı ve hala sakladığı bir oyuncağı var mı?

5. Klasik bir soru ile devam edelim. Çocuğunuz büyüyünce ne olmak istiyor?

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6. Çocuğunuzun en sevdiği rengi de öğrenelim...

7. Çocuğunuzun yapmaktan en çok zevk aldığı aktivite ne?

8. Beraberken en çok nereye gidiyorsunuz?

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Çocuğunuz için alacağınız en güzel hediye bir kitap! 📚

Sizin çocuğunuz için en ideal hediye kitap. Çocuğunuz zaten tam bir kitap kurdu. Kitaplar onun en yakın arkadaşları. Ee bu kadar kitap seven bir çocuğa alınacak en iyi hediye tabii ki bir kitap olmalı. Son zamanlarda okumayı istediği ama bir türlü alamadığı bir kitap varsa doğum gününüde hediye etmek için düşünebilirsiniz.

Çocuklarınıza alabileceğiniz en güzel hediye geleceklerine yatırım olacak bir İngilizce eğitimi! Novakid ile çocuklar konuşma pratiği yapabiliyor. Sizin isteğinize göre hazırlanacak programla çocuklar ana dili İngilizce olan eğitmenler eşliğinde konuşuyor!

Çok uzun zamandır istediği bir oyuncak! 🧸

Sizin çocuğunuz oyuncaklarla oynamaya bayılıyor. Oynama yaşı geçtiğinde ise onların koleksiyonunu yapıyor. Bu kadar oyuncak seven bir çocuğa alınacak hediye elbette uzun zamandır almak istediği bir oyuncak olabilir.

Çocuklarınıza alabileceğiniz en güzel hediye geleceklerine yatırım olacak bir İngilizce eğitimi! Novakid ile çocuklar konuşma pratiği yapabiliyor. Sizin isteğinize göre hazırlanacak programla çocuklar ana dili İngilizce olan eğitmenler eşliğinde konuşuyor!

Ona kendinizle bir gün hediye edin!

Siz arkadaş gibisiniz! O kadar yakınsınız ki dışarıdan arkadaşa gerek bile duymuyor. Birbirinizle vakit geçirmeyi çok seviyorsunuz. O yüzden çocuğunuza vereceğiniz en güzel hediye sizinle geçireceği bir gün. Sadece onun istediği gibi geçireceğiniz bir gün ikiniz için de müthiş olur.

Çocuklarınıza alabileceğiniz en güzel hediye geleceklerine yatırım olacak bir İngilizce eğitimi! Novakid ile çocuklar konuşma pratiği yapabiliyor. Sizin isteğinize göre hazırlanacak programla çocuklar ana dili İngilizce olan eğitmenler eşliğinde konuşuyor!

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