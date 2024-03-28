Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Çocuğuna İngilizce Öğretecek Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Çocuğuna İngilizce Öğretecek Şarkıyı Söylüyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 17:01

İngilizce öğrenmek çocuklar için çok daha kolay. Hele bir de eğlenceli hale getirilirse çok hızlı öğrenme gerçekleşiyor. Peki, çocuğuna İngilizceyi kolayca öğretecek şarkı hangisi, öğrenmek için haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Çocuğunun yaşını öğrenerek başlayalım...

2. Peki, çocuğun çok hareketli mi diye sorsak...

3. Çocuğunun favori oyuncağı hangisi?

4. Anne/baba olarak çocuğunla en çok hangi aktiviteyi yapmayı seviyorsun?

5. Çocuğun tek başınayken en çok ne yapmayı seviyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Çocuğun İngilizce kaç kelime biliyor diye de soralım...

7. Çocuğunun karakterini nasıl tanımlarsın?

8. Son olarak çocuğunun okulda başarısı nasıl diye soralım...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senin çocuğuna İngilizce öğretmek için kullanacağın şarkı: Head, Shoulders, Knees&Toes

Senin çocuğuna İngilizce öğretmek için kullanacağın şarkı: Old MacDonald Had A Farm

Senin çocuğuna İngilizce öğretmek için kullanacağın şarkı: Twinkle Twinkle Little Star

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?