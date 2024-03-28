Çocuğuna İngilizce Öğretecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Çocuğuna İngilizce Öğretecek Şarkıyı Söylüyoruz!
İngilizce öğrenmek çocuklar için çok daha kolay. Hele bir de eğlenceli hale getirilirse çok hızlı öğrenme gerçekleşiyor. Peki, çocuğuna İngilizceyi kolayca öğretecek şarkı hangisi, öğrenmek için haydi teste!
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1. Çocuğunun yaşını öğrenerek başlayalım...
2. Peki, çocuğun çok hareketli mi diye sorsak...
3. Çocuğunun favori oyuncağı hangisi?
4. Anne/baba olarak çocuğunla en çok hangi aktiviteyi yapmayı seviyorsun?
5. Çocuğun tek başınayken en çok ne yapmayı seviyor?
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6. Çocuğun İngilizce kaç kelime biliyor diye de soralım...
7. Çocuğunun karakterini nasıl tanımlarsın?
8. Son olarak çocuğunun okulda başarısı nasıl diye soralım...
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