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Çocuğuna Hangi Masalı Okumalısın?

etiket Çocuğuna Hangi Masalı Okumalısın?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 16:01

Masallar, çocukların hayal gücünü ve empati yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda değerli yaşam dersleri de sunarlar. Ancak her çocuğun masal tercihi farklıdır ve onların ilgi alanlarına ve kişilik özelliklerine uygun masallar seçmek önemlidir.

 Bu test, çocuğunun masal tercihlerini belirleyerek ona en uygun masalı seçmenize yardımcı olacak.

Hazırsan başlayalım! 

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1. İlk sorumuza klasik bir giriş yapalım; bir varmış bir yokmuş... Hadi bize bir masal başlangıç cümlesi seç...

2. Peki bebeğine masal okumaktan hoşlanıyor musun?

3. Peki okuyacağın masalların türü genellikle ne oluyor?

4. Hangi tarz masallar çocuğunun hayal gücünü daha çok tetikliyor?

5. Çocuğun hangi masal karakterini daha çok benimser?

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6. Çocuğunun ilgilendiği konular hangileri?

7. Peki sence hangi masal türü çocuğunun empati yeteneğini daha çok geliştirir?

8. Çocuklarda hayal gücünün gelişimi çok önemli, şimdi söyle bakalım; sence hangi tür hayal gücünü daha çok tetikler?

9. Son olarak söyle bakalım; sence hangi masalın sonunda çocuğun daha çok keyif alır?

10. Kırmızı Başlıklı Kız!

Bu masal, genellikle Charles Perrault veya Grimm Kardeşler'e atfedilir. Kırmızı başlıklı bir kız, hasta büyükannesine yiyecek götürmek için ormana gider. Yolda karşısına çıkan kurt, kıza büyükannesine gitmesini ve en kısa yoldan oraya ulaşmasını tavsiye eder. Ancak kurt, kızın evi bilmektedir ve büyükannesini yeme niyetindedir. Kırmızı Başlıklı Kız, ormana girdiğinde büyükannesinin evine ulaşır ve orada kurtla karşılaşır. Sonrasında, ya bir avcı ya da diğer versiyonlarda ormandaki bir grup kişi, kız ve büyükannesini kurtun karnından kurtarır.

11. Külkedisi!

Külkedisi masalı, birçok kültürde farklı versiyonları bulunan bir hikayedir. En yaygın versiyonlardan biri Charles Perrault'un yazdığıdır. Külkedisi, üvey annesi ve üvey kız kardeşleri tarafından köle gibi kullanılan bir genç kızdır. Ancak bir peri, Külkedisi'ne prensin düzenlediği baloya gitmesi için yardım eder. Külkedisi baloda prensle tanışır, ama geceyarısı geldiğinde kaçmak zorunda kalır ve bir terliğini kaybeder. Prens, terliği bulmaya kararlıdır ve sonunda Külkedisi'ni bulup onunla evlenir.

12. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler!

Bu masal, Grimm Kardeşler tarafından derlenmiştir. Kraliçe, aynaya güzellik konusunda kendisinden daha güzel olan Pamuk Prenses'i öğrenir ve onu öldürmek için bir plan yapar. Ancak Pamuk Prenses ormanda yaşayan yedi cücenin evine sığınır. Kraliçe, Pamuk Prenses'e zehirli bir elma verir ve onu uykuya daldırır. Prens, Pamuk Prenses'i ölümsüzlüğe uykusundan uyandırmak için gelir ve onu uyandırır. Masalın sonunda, Prens ve Pamuk Prenses birlikte yaşarlar, ve Kraliçe kötü niyetli planları sonucunda cezasını bulur.

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