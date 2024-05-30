Çocuğuna Hangi Masalı Okumalısın?
Çocuğuna Hangi Masalı Okumalısın?
Masallar, çocukların hayal gücünü ve empati yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda değerli yaşam dersleri de sunarlar. Ancak her çocuğun masal tercihi farklıdır ve onların ilgi alanlarına ve kişilik özelliklerine uygun masallar seçmek önemlidir.
Bu test, çocuğunun masal tercihlerini belirleyerek ona en uygun masalı seçmenize yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk sorumuza klasik bir giriş yapalım; bir varmış bir yokmuş... Hadi bize bir masal başlangıç cümlesi seç...
2. Peki bebeğine masal okumaktan hoşlanıyor musun?
3. Peki okuyacağın masalların türü genellikle ne oluyor?
4. Hangi tarz masallar çocuğunun hayal gücünü daha çok tetikliyor?
5. Çocuğun hangi masal karakterini daha çok benimser?
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