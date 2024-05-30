Çocuğuna Hangi Masalı Okumalısın?

Masallar, çocukların hayal gücünü ve empati yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda değerli yaşam dersleri de sunarlar. Ancak her çocuğun masal tercihi farklıdır ve onların ilgi alanlarına ve kişilik özelliklerine uygun masallar seçmek önemlidir.

Bu test, çocuğunun masal tercihlerini belirleyerek ona en uygun masalı seçmenize yardımcı olacak.

Hazırsan başlayalım!